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Pénurie de carburants : comment éviter de vous déplacer pour rien dans une station-service ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 07/04/2026 à 13:16
Temps de lecture: 1 min

Des stations-service sont en rupture de stock sur certains carburants en France. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Des stations-service sont en rupture de stock sur certains carburants en France. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Face aux tensions sur l’approvisionnement en carburant, plusieurs outils en ligne permettent aux automobilistes de vérifier la disponibilité dans les stations-service.

Alors que les tensions sur l’approvisionnement en carburant s’intensifient depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, certaines stations-service françaises font face à des ruptures de stock. Début avril, environ 14 % des stations connaissaient un défaut d’approvisionnement sur au moins un carburant, selon les données officielles relayées par RMC Conso . Une proportion qui a tendance à augmenter.

Malgré ces difficultés, les autorités assurent qu’il n’existe pas de pénurie généralisée sur le territoire. Les ruptures concernent surtout certaines stations, en particulier celles du groupe TotalEnergies. En cause, le plafonnement des prix mis en place par l’enseigne, qui a entraîné une forte affluence et, mécaniquement, des tensions sur les stocks.

Les applications collaboratives plus réactives

Pour éviter de se déplacer inutilement, le gouvernement met à disposition une carte en ligne sur prix-carburants.gouv.fr. Cet outil permet de rechercher les stations par localisation et par type d’enseigne, puis de consulter les prix et l’éventuelle disponibilité des carburants.

Chaque station affiche également la date du dernier relevé, un indicateur utile pour juger de la fiabilité des informations. Cette plateforme montre toutefois des limites : elle ne référence pas toutes les stations et présente des données parfois datées de plusieurs jours.

D’autres applications comme Waze, Gasoil Now, Gaspal ou Essence&CO permettent de suivre l’état des stations en temps réel. Leur principal atout repose sur la contribution des utilisateurs, qui signalent directement les ruptures de stock constatées sur place. Ces outils sont généralement plus à jour, même s’ils dépendent de la participation des automobilistes.

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Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene
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