«De l'or en plastique»: les Lego® de plus en plus convoités, gare aux cambriolages

Certaines boîtes de Lego® peuvent se revendre à prix d'or sur Internet. (illustration) (Efraimstochter / Pixabay)

Des cambrioleurs ont mis la main sur 15.000 euros de boîtes de Lego® dans un magasin de jouets du Cher. Selon les spécialistes des célèbres briques de construction, celles-ci sont de plus en plus convoitées par les receleurs. Certaines pièces de collection peuvent se revendre sur Internet plusieurs milliers d'euros.

Le magasin JouéClub de Saint-Doulchard (Cher) a été victime d'un casse peu banal, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai 2025. Les malfaiteurs qui ont forcé l'entrée du commerce ne se sont pas attardés sur la caisse mais bien sur les rayons de Lego®. Ils ont en effet emporté 200 boîtes pour une valeur estimée à environ 15.000 euros, rapportent nos confrères du Berry Républicain .

«Ils savaient ce qu'ils venaient chercher parce que ce sont des produits très récents et très à la mode qu'ils ont pris» , estime le directeur de l'enseigne locale, Cyril Marion, au micro de TF1 Info . Car les célèbres petites briques de construction ne séduisent pas que les enfants. Certains modèles sont devenus de véritables objets de collection pour les adultes.

Plusieurs milliers d'euros

«Ça devient de l'or en plastique» , explique à BFMTV Arnaud Jean-Pierre, fondateur de Brikland.fr, site spécialisé dans l'achat et la revente de Lego® reconditionnés. En effet, le vaisseau «Star Wars Death Star» est par exemple affiché sur le site à 749,99 euros . La marque danoise surfe sur les franchises (Harry Potter, Marvel, Disney...) et commercialise régulièrement des pièces collectors, qui s'arrachent ensuite à prix d'or sur les sites de revente entre particuliers. Certaines boîtes peuvent coûter plusieurs milliers d'euros.

Selon le Youtubeur Brickmitri, Lego® «a entretenu ce phénomène de collection. Dès lors qu'on n'a pas une pièce dans sa collection, on la recherche. Quitte à y mettre le prix» . Et les voleurs l'ont bien compris. Si le phénomène est bien connu aux États-Unis, il est plutôt récent en France. Brickmitri a pris les devants en sécurisant sa maison et en assurant chaque pièce de sa collection.

