Les prix des carburants flambent à nouveau : le SP95 passe la barre des deux euros dans de nombreuses stations

Le SP95 a de nouveau franchi la barre des deux euros dans de nombreuses stations françaises. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

Le répit a été de courte durée. Après avoir reculé en juillet en passant nettement sous les deux euros, les prix des carburants sont repartis à la hausse ces dernières semaines. Le litre pour le SP95-E10 s'affiche désormais à 2,024 euros en moyenne dans les stations françaises et celui de gazole grimpe même à 2,247 euros, selon les données de la plateforme Carbu.com au 24 août 2026 relayées par BFM Business .

Dans près de 2 stations sur 10, le gazole et le SP95 dépassent les deux euros

Dans 1842 stations-service françaises, sur les 10 000 que compte le pays, les prix des deux carburants les plus utilisés dépassent la barre symbolique des deux euros. Les automobilistes peuvent donc encore trouver du SP95 moins cher mais c'est de plus en plus rare, notamment sur le réseau autoroutier ou en région parisienne.

Dans ce contexte difficile et alors que la rentrée approche, que va décider le gouvernement ? Il envisagerait de reconduire les aides destinées aux professionnels les plus exposés à la hausse des prix des carburants, ainsi qu'aux particuliers qui parcourent de longues distances pour se rendre au travail. Ces coups de pouce doivent normalement prendre fin au 31 août.