Dans ce département breton, le prix des courses est 23 % moins élevé qu'à Paris

C'est en Mayenne que le prix des courses est le plus faible en France. (illustration) (Ccipeggy / Pixabay)

Le prix des courses du quotidien peut considérablement varier d'une région à l'autre. Dans un reportage diffusé dans 13 h de TF1 , deux journalistes ont ainsi comparé un panier composé de produits identiques : l'un acheté dans le Finistère (Bretagne) et l'autre dans le Nord. Ils ont pu constater un écart de prix de 5,5 % en faveur de la Bretagne (99 € contre 104,50 €). « On a bien fait de déménager en Bretagne ! » , se réjouit ainsi un couple qui a quitté le Nord pour la Bretagne. Une récente étude de l'institut NielsenIQ confirme la disparité des prix sur le territoire.

23 % de différence entre Paris et les Côtes-d'Armor

En avril 2025, l'institut a établi une carte des prix dans les départements français, relayée par Olivier Dauvers . L'ouest de la France fait partie des zones où les prix sont moins élevés que la moyenne nationale. Le top 3 est composé de la Mayenne, des Côtes-d'Armor et de la Vendée. À l'inverse, les prix les plus élevés sont constatés en région parisienne : Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis. Les Alpes-Maritimes complètent le top 5. La différence de prix peut aller jusqu'à 23 % entre Paris et les Côtes-d'Armor, note TF1 Info .

Comment expliquer cette disparité ? Tout d'abord par les coûts de l'immobilier et du stockage, plus importants en région parisienne. Une forte concurrence, comme c'est le cas en Bretagne, peut aussi expliquer des prix à la baisse, d'autant que la région est le bastion d'enseignes réputées pour leurs prix bas (Leclerc et Système U).