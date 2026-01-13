Dacia s’apprête à dévoiler une nouvelle citadine électrique abordable

La future voiture, dénommée pour l’instant Spring 2, partagera sa base avec la future Renault Twingo E-Tech. (andreas160578 / Pixabay)

Malgré un marché automobile tendu, Dacia a choisi de consolider sa position de leader dans le véhicule électrique de premier prix en commercialisant un nouveau modèle d’ici la fin de l’année 2026. Ce véhicule ne vient pas remplacer un autre modèle, rapporte Frandroid .

Inspiré des mini SUV

Il va s’ajouter au catalogue du constructeur automobile aux côtés de la Spring, a précisé Patrice Lévy-Bencheton, responsable produit de Dacia, au média britannique Autocar . Pour le constructeur low cost, il y a une raison : elles « sont assez différentes – vous le verrez lorsque nous dévoilerons la voiture : taille, forme, etc. »

La future voiture, dénommée pour l’instant Spring 2, partagera sa base avec la future Renault Twingo E-Tech. Avec ses 3,79 m d’envergure contre 3,73 m pour la Spring, elle sera un peu plus imposante, avec un design plus robuste et cubique, inspiré des mini SUV, alors que la Twingo originale cible une clientèle citadine, indique L’Automobile Propre .

Moins de 18 000 euros

Si les deux véhicules partagent le même segment, ils ne seront pas au même prix. La Spring est actuellement la voiture électrique la moins chère vendue en France, avec un prix de base à 16 900 euros. Le nouveau modèle est annoncé sous les 18 000 euros. Mais son prix pourrait se réduire avec les aides gouvernementales. C’est une stratégie importante. La Spring ne permet pas d’obtenir le bonus écologique car elle est fabriquée en Chine. La nouvelle voiture sera, elle, conçue en Slovénie et répondra aux exigences réglementaires européennes.

Il n’est pas question pour Dacia de retirer la Spring de son catalogue. Les deux modèles vont coexister au moins pendant un an, permettant un plus grand choix aux consommateurs. À plus long terme, Dacia prévoit un modèle encore plus économique. Le véhicule issu du concept Hipster visera un prix inférieur à 15 000 euros.