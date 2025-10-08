Courses au drive : pourquoi votre panier est souvent moins cher en ligne qu'en magasin

(Pourquoi les courses au drive sont-elles souvent plus économiques qu'en magasin ? - Visuel Adobe Stock)

Le drive est un usage désormais ancré dans les pratiques de courses des Français qui pèsera cette année près de 14 milliards d'euros : gain de temps et flexibilité des créneaux de mise à disposition des produits constituent ses principaux atouts. En plus, le panier du drive permettrait une meilleure maîtrise du budget au quotidien. En voici les 3 raisons principales.

1) Moins d'achats impulsifs en ligne qu'en point de vente

Le recours aux courses au drive s'est généralisé en France, où le taux de pénétration atteint 31% (1), un record en Europe avec 7.000 points de retrait recensés dans l'Hexagone (2). Ce succès s'explique notamment par la capacité du drive à limiter les achats imprévus et non essentiels.

En magasin, il est facile de céder aux tentations placées stratégiquement dans les rayons ou en tête de gondole. À l'inverse, lors des achats en ligne via le drive, le consommateur navigue de façon plus ciblée, en sélectionnant uniquement les produits dont il a réellement besoin. Les interfaces des sites des enseignes sont conçues pour faciliter la recherche rapide et la comparaison des articles.

2) Des produits commandés, parfois manquants

Un autre aspect qui joue en faveur du budget courses au drive concerne les ruptures de stock. Lorsque certains produits commandés sont indisponibles, ils ne sont généralement pas remplacés automatiquement, contrairement à ce qui peut se produire en magasin où un vendeur peut proposer une alternative.

Cette politique du drive évite au consommateur d'acheter des produits de substitution parfois plus chers ou non souhaités. Ainsi, le montant final du panier reste maîtrisé et le risque de dépassement du budget est rare. Ce fonctionnement propre aux achats en ligne via le drive contribue à la perception d'une meilleure gestion des dépenses, même si cela peut parfois entraîner une frustration liée à l'absence de certains articles.

3) Le coût du panier qui s'actualise en temps réel

L'un des avantages majeurs des courses au drive réside dans la transparence du montant du panier. À chaque ajout de produit lors des achats en ligne, le total s'actualise instantanément, permettant au consommateur de surveiller en temps réel ses dépenses. Cette fonctionnalité incite à la réflexion avant de valider la commande. Ce suivi précis du budget est plus difficile à réaliser en magasin, où le cumul des achats n'est visible qu'au moment du passage en caisse.

En moyenne, les Français commandent 27,6 articles par panier et effectuent 13 transactions par an par le drive (3).

A savoir Les courses au drive sont-elles vraiment plus économiques ? Sur 3 ans, l'évolution comparative du panier des clients du drive laisse apparaître une baisse du nombre d'articles plus forte sur ce circuit (-54 unités) que sur tous les canaux de vente confondus (-36), pour une hausse des prix sur ce mode de courses davantage contenue dans un contexte fortement inflationniste (+368 euros), vs +398 euros sur la totalité des circuits (4). Les chiffres du drive, globalement en croissance, masquent en réalité un contexte difficile de gestion du pouvoir d'achat par les ménages. À noter : les économies ne sont pas forcément visibles en direct par les consommateurs lors du passage de la commande, du fait de stocks plus importants sur certains articles achetés en ligne.

Une tendance à la déconsommation des ménages est palpable sur le drive depuis trois ans. Ce circuit reste néanmoins une offre attractive à proposer en complément de la fréquentation des moyennes et grandes surfaces, qui doivent réinventer l'expérience client en magasin.

