Courrier, colis, e-lettre: les bons réflexes pour payer moins cher que La Poste

Ces astuces simples permettent d’échapper à la hausse des prix

La manière la plus simple de contourner la hausse des prix des timbres est d’acheter des carnets avant le 1er janvier 2026. Ils sont décrits comme «à validité permanente» et restent donc utilisables sans complément. Par exemple, si vous achetez 50 timbres verts en 2025, vous paierez 69,50 euros contre 76 euros l’an prochain. L’autre astuce pour faire des économies sur l’envoi de vos lettres est de bien choisir le timbre adapté à votre courrier.

Depuis le 1er janvier 2023, l’e-lettre rouge ( 1,45 euro en 2025, 1,60 euro en 2026) est le nouveau service d’acheminement rapide de La Poste, avec une durée d’envoi indicative d’une journée. Elle a remplacé l’ancien timbre rouge. Vous pouvez la commander en ligne ou auprès de votre buraliste. Privilégiez-la pour les envois de courriers urgents, notamment administratifs. Vous pouvez utiliser un des 200 modèles de lettres à votre disposition (type résiliation d’un abonnement), scanner vos documents ou rédiger directement votre courrier en ligne.

Envoyer une lettre avec le timbre vert, aussi appelé Lettre verte, est plus économique mais plus long. Votre courrier est acheminé par «une flotte électrifiée à 33%» en trois jours ouvrables. Le prix de la Lettre verte va passer de 1,39 euro à 1,52 euro l’an prochain. En l’imprimant via le service Mon Timbre en ligne de La Poste, son prix est de 1,49 euro .

Le timbre gris Écopli a disparu en 2023, mais il est toujours valable. Il permet d’envoyer des courriers et colis en 4 jours. N’hésitez pas à utiliser vos carnets restants!

Ces alternatives à La Poste vous font économiser de l’argent sur vos envois

Les tarifs des Colissimo (service La Poste) vont coûter également plus cher en 2026 (+3,4%). En passant par des opérateurs de livraison privés, il est toutefois possible de réduire la facture de 20 à 40%. Des comparateurs de prix en ligne permettent de connaître le moins cher en fonction du poids et de la distance parcourue par le colis. Par exemple avec Shop2Shop (Chronopost), la livraison d’un colis de 1kg, partant de Rennes et à destination de Nice, coûte 3,97 euros (3 jours de livraison) contre 4,58 euros avec Mondial Relay -Point Relais et 13,26 euros en Colissimo. Les opérateurs de livraison proposent en plus régulièrement des promotions sur le prix des envois. Il est aussi possible de dénicher des codes promos sur Internet, avec des réductions pouvant dépasser les 15%.

Cette alternative méconnue et économique permet d’envoyer des colis volumineux

Peu connue du grand public, la livraison de colis en covoiturage s’impose comme une solution pratique et abordable pour expédier des objets encombrants (meubles, électroménager, vélos, ou encore cartons de déménagement). Des plateformes comme Cocolis.fr , l’un des leaders du secteur, mettent en relation particuliers expéditeurs et conducteurs effectuant le trajet souhaité. Un réfrigérateur envoyé entre Paris et Grenoble coûte environ 178 euros , soit jusqu’à 60 % de moins comparé à une livraison classique assurée par un transporteur professionnel.

Bring4You propose des services similaires, avec des tarifs comparables et un fonctionnement tout aussi simple: il suffit d’indiquer le point de départ, la destination et la taille du colis pour être mis en contact avec un conducteur disponible. En plus du gain économique, cette solution permet de réduire l’empreinte carbone des envois en optimisant les trajets déjà prévus.

Les enveloppes et emballages gratuits (ou presque) à récupérer pour vos envois La solution la plus économique consiste à récupérer des cartons et emballages directement dans les supermarchés et commerces de proximité. Il suffit de demander directement au personnel. Les magasins de bricolage, les plateformes de vente en ligne et même les grandes surfaces vendent également des cartons en grande quantité, à des prix intéressants. À la maison, vous pouvez aussi recycler vos boîtes à chaussures et réutiliser les cartons et colis reçus. Enfin, en expédiant vos colis via une entreprise de transport, vous pouvez choisir parmi une large gamme d’emballages gratuits.

