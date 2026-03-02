Contre le stress et le doomscrolling, les atouts de la lecture approfondie

Le simple fait de ralentir donne le temps de s'interroger et de réfléchir. (crédit: Adobe Stock)

Alors que les réseaux sociaux nous incitent à faire défiler des images et des textes en continu sur nos smartphones, comment ne pas perdre nos capacités de concentration ? Pratiquer la lecture approfondie peut être un bon remède qui, en plus d'aider à contrer le piège de la désinformation, offre un rempart au stress.

L'Américain moyen consulte son téléphone plus de 140 fois par jour, pour une moyenne de 4,5 heures d'utilisation quotidienne, et 57% des personnes admettent être «accros» à leur téléphone. Les entreprises du secteur des technologies, les influenceurs et autres créateurs de contenu se disputent toute cette attention, ce qui a favorisé la montée de la désinformation.

Compte tenu de ce paysage informationnel complexe, il est plus important et nécessaire que jamais de posséder de solides compétences en lecture critique.

Malheureusement, les aptitudes en lecture restent un sujet de préoccupation majeure. Les performances en compréhension écrite déclinent. La majorité des parents de la génération Z ne lisent pas à voix haute à leurs jeunes enfants, car ils considèrent cela comme une corvée. De nombreux étudiants ne parviennent pas à aller au bout de la lecture d'un livre.

Avec leur incitation infinie au scrolling et les facilités de partage de contenu qu'elles offrent, les plateformes de réseaux sociaux sont conçues pour encourager un engagement passif que les gens utilisent pour échapper à l'ennui et au stress.

En tant que chercheurs en sciences cognitives et experts des questions autour de la maîtrise de l'écrit, nous étudions le traitement de l'information par la lecture. Sur la base de nos travaux, nous pensons que la lecture approfondie peut être un moyen efficace de lutter contre la désinformation et de réduire le stress et la solitude. Il peut être difficile d'aller au-delà d'une lecture rapide, mais il existe des stratégies pour renforcer ses compétences en lecture.

La lecture approfondie contre l'anxiété du défilement sans fin

Les gens utilisent les smartphones et les réseaux sociaux pour diverses raisons, notamment pour soulager leur ennui, attirer les regards, nouer des liens et partager des informations. La quantité infinie d'informations disponibles à portée de clic peut entraîner une surcharge qui peut nuire à votre capacité à être attentif et à prendre des décisions. Les recherches en sciences cognitives permettent d'expliquer comment le défilement, ou « scrolling », entraînent votre cerveau à penser de manière passive.

Pour maintenir l'intérêt des utilisateurs, les algorithmes des réseaux sociaux leur proposent des contenus similaires à ceux qu'ils ont déjà consultés, renforçant ainsi leurs convictions. Une exposition répétée à une information augmente sa crédibilité, en particulier si différentes sources la répètent, un effet connu sous le nom de «vérité illusoire».

La lecture approfondie, quant à elle, définit le processus intentionnel qui consiste à aborder l'information de manière critique, analytique et empathique. Elle implique de faire des déductions, d'établir des privilèges, d'adopter différents points de vue et de remettre en question les interprétations possibles.

La lecture approfondie demande des efforts. Elle peut susciter des sentiments négatifs tels que l'irritation ou la confusion, et elle peut très souvent être désagréable. La question importante est donc la suivante : pourquoi quelqu'un choisirait-il l'effort d'une lecture approfondie plutôt que de simplement faire défiler et survoler le texte ?

Encourager l'effort mental

Le défilement inconscient peut avoir des conséquences inattendues. L'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux est associée à une augmentation de l'ennui et de la solitude. Et le doomscrolling est lié à des niveaux plus élevés d'anxiété existentielle et de misanthropie.

En revanche, l'attention et l'effort, bien qu'épuisants, peuvent renforcer votre sentiment d'utilité et vos liens sociaux. Les gens sont également motivés lorsqu'ils réalisent des tâches qui les fournissent à respecter leurs objectifs personnels, en particulier lorsque ces tâches sont reconnues par les autres. Pour ces raisons, le partage de livres peut être un outil pour promouvoir la lecture approfondie.

On peut prendre l'exemple de l'enseignant qui guide les élèves à travers des textes plus longs, comme des romans, en animant des discussions sur ces conférences afin d'en renforcer la compréhension et l'interprétation. Alors qu'on débat de cette pratique actuelle consistant à donner des extraits plutôt que des livres entiers à lire à l'école, les données révélant que la lecture soutenue dans un contexte social peuvent favoriser le plaisir de lire tout au long de la vie.

Dans une optique de création de liens, les réseaux sociaux peuvent en réalité être utilisés de manière constructive. Ainsi, BookTok est une communauté en ligne populaire qui rassemble des personnes utilisant TikTok pour discuter et recommander des livres. Les fans qui publient des analyses approfondies de K-Pop Demon Hunters et d'autres films ou séries démontrent que l'analyse approfondie a toujours sa place dans le fichier de posts sans fin sur les réseaux sociaux.

Ralentir pour prendre le temps de lire

Vous pouvez initier un certain nombre de démarches pour interagir de manière significative avec le flux constant d'informations auquel vous êtes confronté. Bien sûr, ce processus peut être éprouvant, et les gens disposant d'une quantité limitée d'énergie et d'attention à consacrer à cette tâche. Il est important à la fois de reconnaître ces limites et d'être attentif à la manière de les utiliser.

Le simple fait d'être conscient de la manière dont les pratiques de lecture numérique façonnent votre cerveau peut encourager de nouvelles postures et habitudes dans votre consommation d'informations. Rien que de prendre une pause peut réduire la réceptivité à la désinformation. Prendre quelques secondes de plus pour examiner de près des informations peut suffire à contrer la «vérité illusoire», ce qui signifie que ralentir temporairement, même de façon légère, peut être problématique.

Lire en profondeur signifie être capable de choisir et d'adapter sa vitesse, en ralentissant si nécessaire pour s'attaquer aux passages difficiles, savourer une prose saisissante, évaluer de manière critique les informations et réfléchir à la signification d'un texte. Il s'agit d'entrer en dialogue avec le texte plutôt que de simplement glaner des informations.

Être conscient de ces processus ne signifie pas que vous ne laisserez jamais aller à faire défiler les mauvaises nouvelles à la fin d'une longue journée. Mais cela implique de garder en tête la nécessité de savoir plus souvent se concentrer sur un texte et de s'ouvrir à différents points de vue.

Vous pouvez commencer modestement, par exemple avec des poèmes, des nouvelles ou des essais, avant de passer à des textes plus longs. Faites équipe avec un ami ou un membre de votre famille et fixez-vous comme objectif de lire un roman ou un ouvrage documentaire dans son intégralité. Atteignez cet objectif par petites étapes, par exemple en lisant un chapitre par jour et en discutant de ce que vous avez lu avec votre partenaire de lecture. La pratique de la lecture approfondie, comme la lecture de romans, peut élargir vos horizons et vous ouvrir à de nouvelles idées que vous pouvez explorer dans des conversations avec d'autres, en personne ou même sur TikTok.

Par JT Torres (directeur du Harte Center for Teaching and Learning, Washington and Lee University) et Jeff Saerys-Foy (professeur agrégé de psychologie, Quinnipiac University)

