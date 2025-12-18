Conso : 5 questions sur l’indice de durabilité

L'indice de durabilité prend en compte la réparabilité et la fiabilité des appareils électroménager (Crédits: Adobe Stock - IA)

Vous devez acheter un lave-linge pour équiper votre nouveau logement ou remplacer en urgence votre téléviseur tombé en panne ? Pour faire votre choix parmi les nombreux modèles proposés par les fabricants, un nouveau critère à surveiller est l'indice de durabilité mis en place en 2025.

Si les consommateurs étaient habitués à prendre en compte l'étiquette de l'indice de réparabilité au moment d'acheter un appareil d'électroménager ou électronique, l'indice de durabilité est quant à lui encore peu connu.

Il s'agit en fait d'un nouvel indicateur plus complet qui prend toujours en compte la réparabilité d'un appareil mais aussi d'autres critères ayant trait à la fiabilité de l'équipement.

S'il n'est pour le moment appliqué qu'aux seuls téléviseurs et lave-linges, l'indice de durabilité a vocation à être déployé à d'autres types de produits au cours des années à venir, jusqu'à remplacer définitivement l'indice de durabilité.

Voici 5 questions pour mieux comprendre l'indice de durabilité et vous permettre de faire un achat éclairé.

A quoi sert l'indice de durabilité ?

Entré en vigueur en 2025, l'indice de durabilité se veut plus complet que son prédécesseur, l'indice de réparabilité.

En effet, là où l'indice de réparabilité a vocation à renseigner le consommateur sur le caractère réparable des produits, l'indice de durabilité, prévu par la loi du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, intègre des critères plus larges de robustesse et de fiabilité dans le temps.

L'objectif de l'indice de durabilité est de permettre aux consommateurs d'orienter leurs achats vers des produits plus fiables, moins sujets aux pannes et à la casse, et plus facilement réparables pour lutter contre l'obsolescence, programmée ou non, et éviter la mise au rebut trop précoces de nombreux produits.

S'il a vocation à être étendu à d'autres familles de produits électriques et électroniques, l'indice de durabilité concerne pour le moment les téléviseurs, depuis le 1er janvier 2025, et les lave-linges, depuis le 8 avril 2025.

En quoi consiste l'indice de durabilité ?

L'indice de durabilité se présente sous la forme d'un pictogramme coloré du rouge au vert et d'une notation allant de 0 à 10, 10 étant la meilleure note :

Pictogramme vert : indice de 8 à 10.

Pictogramme jaune : indice de 6 à 7,9.

Pictogramme orange : indice de 4 à 5,9.

Pictogramme rouge : indice de 2 à 3,9.

Pictogramme rouge foncé : indice de 0 à 1,9.

Le calcul de l'indice de durabilité d'un produit se fait selon deux familles de critères :

La réparabilité des équipements : en fonction de l'accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, ou encore la disponibilité et le prix des pièces détachées.

en fonction de l'accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, ou encore la disponibilité et le prix des pièces détachées. La fiabilité des équipements : en fonction de la résistance aux contraintes et à l'usure, la facilité de maintenance et d'entretien, ou encore l'existence d'une garantie commerciale et d'un processus qualité.

Ces deux familles de critères aboutissent à une note globale, de 0 à 10.

Comment l'indice de durabilité doit-il être affiché ?

En magasin, les vendeurs ont l'obligation d'afficher en rayon, à proximité du prix et de manière visible, l'indice de durabilité attribué au produit.

Pour la vente en ligne, ce pictogramme doit être affiché sur toutes les pages en lien avec l'achat du produit concerné.

Bon à savoir : le détail de la notation, sous la forme d'un tableau de synthèse dont le format est défini par un arrêté du 5 avril 2024 doit être mis à disposition du consommateur, sur demande en magasin et de manière accessible sur la page produit en ligne.

Qui calcule l'indice de durabilité ?

L'indice de durabilité d'un produit est calculé par les fabricants eux-mêmes, « sur la base d'une méthode commune à tous les fabricants et élaborée par les pouvoirs publics en concertation avec les représentants des entreprises et des consommateurs », précise dans un entretien Audrey Karamanoukian, Chargée de mission information du consommateur et économie circulaire au Ministère de la Transition écologique (2).

Audrey Karamanoukian précise également que «la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut contrôler la conformité et la loyauté des notes. Les consommateurs ou les associations peuvent également signaler à la DGCCRF si une note semble ne pas refléter la qualité réelle d'un produit. La transparence des notes, qui seront publiées obligatoirement par les fabricants sur un site internet de l'État (data.gouv.fr), facilite également le contrôle».

Que devient l'indice de réparabilité ?

Mis en place en 2021, l'indice de réparabilité est remplacé en 2025 par l'indice de durabilité, plus complet, pour les téléviseurs et les lave-linges.

En attendant que l'indice de durabilité soit progressivement étendu à d'autres catégories de produits, l'indice de réparabilité reste en vigueur pour les produits suivants :

Aspirateurs filaires

Aspirateurs non filaires

Aspirateurs robots

Lave-vaisselle ménagers

Nettoyeurs haute-pression (appareil de nettoyage propulsant de l'eau à haute pression)

Tondeuses à gazon électriques filaires

Tondeuses électriques batteries

Tondeuses électriques robots

Ordinateurs portables

Bon à savoir : depuis juin 2025, l'indice de réparabilité est remplacé pour smartphones et tablettes par une «étiquette énergie». Plus complète, celle-ci indique non seulement la classe de réparabilité mais aussi l'efficacité énergétique, la longévité des batteries, la durée d'autonomie de la batterie, la résistance aux chutes accidentelles et la protection contre la poussière et l'eau.

