Comment Louis Vuitton s'est inspiré de TikTok pour réinventer l'un de ses sacs iconiques ?

Louis Vuitton a créé une version réversible de son sac Neverfull, inspiré par une vidéo TikTok. (illustration) (Pixabay / webandi)

Louis Vuitton a créé une version réversible du Neverfull, l'un de ses sacs les plus emblématiques. Cette création a été inspirée par une vidéo TikTok qui a cumulé plus de 20 millions de vues.

Pour durer, il faut savoir vivre avec son temps. Le sac Neverfull de Louis Vuitton en est l'illustration parfaite. La célèbre maison de luxe sait s'appuyer sur les réseaux sociaux pour promouvoir ses pièces iconiques. Le Neverfull, lancé en 2007, en fait incontestablement partie. Et c'est notamment grâce à TikTok que sa success story ne s'essouffle pas et que ce sac continue de séduire les plus jeunes malgré un prix qui commence à 1.500 euros .

Une nouvelle version du Neverfull inspirée de TikTok

Marc Jacobs était le directeur artistique de Louis Vuitton lorsqu'il a imaginé ce produit. Le créateur voulait un modèle hybride capable d'accompagner ses clientes dans leur quotidien grâce à des dimensions généreuses. Il a réussi. Les vidéos TikTok vantant les qualités du Neverfull sont légion aujourd'hui. L'une d'elles a même poussé la marque française à proposer une nouvelle version de son sac.

En effet, le compte Luxe Collective avait posté une vidéo pour montrer que le Neverfull pouvait se porter à l'envers grâce à la symétrie des coutures, indique Le Journal du Luxe . Bilan : 25 millions de vues sur TikTok. Louis Vuitton n'avait jamais évoqué cette prétendue réversibilité. Mais la maison a sauté sur l'occasion et a créé le Neverfull Inside Out , qui peut donc être porté des deux côtés, avec une face en toile Monogram et une autre en cuir grainé uni ou en toile imprimée. Un coup de maître.

A lire aussi:

Ces écouteurs de sport Bluetooth allient confort, performance et petits prix

Produits d'hygiène: comment payer moins cher sans sacrifier la qualité?

Google Lens Shopping: comment trouver et acheter des produits en quelques clics?