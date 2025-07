Comment fonctionnent les nouveaux péages sans barrière ou péages en flux libre ?

(Etes-vous déjà familiarisé aux autoroutes sans barrière ou péages en flux libre ? - "Crédit photo: Tabl-trai - Wikimedia Commons")

Avec les péages sans barrière, certaines autoroutes françaises n'ont jamais été aussi dégagées. Mais attention : cette nouvelle technologie ne signifie pas pour autant qu'elles deviennent gratuites. On vous explique comment rester en règle face à ce système discret mais bien actif.

Nouveaux péages sans barrière : comment ça marche ?

L'objectif est de garantir un plus grand confort aux automobilistes qui ne sont plus obligés de décélérer au péage puis d'accélérer à nouveau une fois la barrière franchie. Une moindre consommation de carburant avec une vitesse constante, un gain de temps sur le trajet et une plus grande sécurité sont attendus par ce dispositif (1). Dans les faits, il s'agit de filmer les véhicules qui rentrent sur l'autoroute et qui la quittent, sans avoir besoin d'imposer un arrêt total ou une vitesse ralentie pour débiter l'usager du bon montant.

Autoroutes sans barrière : lesquelles sont concernées en France ?

Plusieurs autoroutes bénéficient de l'innovation du péage en flux libre, qui peut encore surprendre certains conducteurs non sensibilisés à cette avancée (2) :

-> A79 entre l'Allier et la Saône-et-Loire.

-> A13-A14 entre Paris et Caen.

-> A69 entre Toulouse et Castres (à venir).

-> A40 entre Mâcon et Passy en Haute-Savoie (à venir).

Comment repérer l'endroit où vous devez vous acquitter de la somme due ?

La zone de péage est largement signalée par de nombreux panneaux jaunes successifs indiquant «péage flux libre - sans barrière». Ensuite, sous un grand portique métallique, des caméras positionnées couvrent la zone et permettent d'enregistrer le trajet de chaque véhicule sur la base de sa plaque d'immatriculation (en repérant là où il est entré et là où il sort), permettant ainsi la juste facturation.

Pour une sécurité maximale et une tranquillité d'esprit, pensez d'ailleurs à vérifier la qualité et la lisibilité de vos plaques et d'en commander de nouvelles si besoin avant le départ auprès d'un expert comme Eplaque (partenaire The Corner*).

À noter : si vous avez opté pour une voiture de location cet été, vous n'êtes pas dispensé ! Les contrevenants sont retrouvés par les sociétés de location qui transmettent leur identité en cas d'infraction.

Comment régler en toute sérénité votre péage sans barrière ?

Vous avez un badge télépéage ?

En laissant fixé en haut du pare-brise le badge télépéage, celui-ci est automatiquement détecté par les capteurs disposés sur les portiques. Le conducteur n'a aucune manipulation à effectuer lors de son passage dans la zone de péage.

Vous souhaitez régler avec un autre moyen de paiement ?

D'autres options de paiement existent pour ne pas pénaliser les usagers de la route non munis d'un badge télépéage.

Avant le voyage : la mise en place d'un prélèvement après saisie du RIB sur le site de la société d'autoroute concernée ( SANEF ou ALIAE ) : le débit se fera automatiquement à chaque passage. Après le voyage : le paiement en se rendant a posteriori dans un réseau de commerce de proximité référencé Nirio (buraliste ou maison de la presse), en communiquant son numéro de plaque.

En cas de doute (absence de signal sonore entendu ou bip égaré) ou de paiement différé, le conducteur dispose d'un délai de 72 heures pour se mettre en conformité et éviter les pénalités ou amendes appliquées allant de 10 à 375 euros, pour cause de retard de règlement ou de défaut de paiement.

Une régularisation est possible sur le site d'ALIAE pour l'A79 et sur celui de la SANEF pour l'autoroute A13-A14 (2).

Ouvrez l'œil sur les autoroutes sans barrière ! Les sections à péage non physique sont suffisamment signalées pour ne pas les rater. Sur le tronçon d'autoroute concerné, vous êtes préalablement informé de ce fonctionnement. Puis, vous entrez effectivement dans une zone qui va au milieu, identifier votre véhicule et son type (véhicule léger, deux-roues, poids lourd, etc.). Le moment du paiement est enfin matérialisé par la présence d'un grand portique métallique en hauteur, équipé de multiples caméras au-dessus des véhicules.

