Comment choisir parmi les marques de distributeurs sans sacrifier la qualité

Certains produits de marques distributeurs sont aussi nutritifs que les grandes marques, tout en étant bien moins chers. ( crédit photo : Getty Images )

Ces marques distributeurs sont très populaires

Chabrior (Intermarché), U (Super U), Simpl (Carrefour, partenaire The Corner *) ou encore Marque Repère (E.Leclerc) comptent parmi les marques commercialisées par les enseignes elles-mêmes, les fameuses marques distributeurs. Ce sont les plus connues et les plus présentes dans les rayons des supermarchés. Plébiscitées par les Français, elles ont une place importante dans les caddies. 45,5% des produits alimentaires déposés dans nos chariots sont des produits de ces marques. Ce succès s’explique par des prix en moyenne 30 à 35% inférieurs aux prix de produits équivalents des grandes marques. La qualité s’est aussi considérablement améliorée. Certaines enseignes se distinguent désormais dans les comparatifs de Nutri-Score.

Cette enseigne est la meilleure élève des marques distributeurs

Chez Auchan (partenaire The Corner *), les marques distributeurs (L’oiseau, Pouce, Mmm, Mieux Vivre Bio, Rick et Rock…) offrent un rapport qualité-prix particulièrement compétitif par rapport aux grandes marques. Les coquillettes L’oiseau, classées A au Nutri-Score, sont vendues 1,49 euro /kg, contre 2,64 euros pour la même quantité chez Panzani, également Nutri-Score A. Même constat pour les haricots verts en conserve: 1,32 euro les 440 grammes en marque distributeur, contre 2,32 euros chez Bonduelle, pour une qualité nutritionnelle équivalente. Un différentiel considérable pouvant alléger le montant total des courses. Au total, 35% des MDD Auchan ont un Nutri-Score A ou B.

Cette chaîne de la grande distribution arrive en deuxième position

Carrefour affiche aussi de bons résultats, avec 31% de ses produits MDD classés A ou B au Nutri-Score. Le café dosette de la marque Sensation (marque distributeur de Carrefour) est en vente pour 5,85 euros avec un Nutri-Score B, contre 9,35 euros les 60 dosettes Carte noire. La gamme Simpl compte près de 500 références, avec un positionnement clair: qualité accessible à petit prix.

Super U fait des progrès remarqués, notamment sur le bio

La marque U, distribuée par Super U, compte près de 30% de produits classés A ou B au Nutri-Score. C’est donc une des enseignes les plus vertueuses sur le plan nutritionnel. Près de 112 substances controversées sont exclues des produits U, et les produits d’entretien contiennent au minimum 95% d’ingrédients naturels. La marque distributeur se décline aussi en U bio pour acheter des aliments bio moins chers. Les coquillettes bio de chez U se vendent 86 centimes d’euro les 500 grammes, contre 1,99 euro pour la même quantité de la marque Barilla bio.

Quels sont les supermarchés préférés des Français? Au-delà du classement, l’étude met en lumière un rapport ambivalent des Français à la consommation. Si 76% des personnes interrogées prévoient de modifier leurs comportements d’achat à court terme, elles continuent malgré tout à rechercher des petits plaisirs. Près de 7 Français sur 10 (69%) déclarent encore s’accorder des achats plaisir de temps en temps, mais seul un quart des sondés estime pouvoir se faire plaisir régulièrement. Du côté du non-alimentaire, c’est Action qui domine sans surprise le classement. L’enseigne conserve sa place de leader dans l’esprit des consommateurs, confirmant la dynamique favorable des enseignes à bas prix. Selon la 12ᵉ édition du baromètre réalisé par OpinionWay pour Bonial, les Français confirment leur engouement pour le hard-discount. Lidl arrive en tête des enseignes alimentaires préférées, citée par 64% des sondés, devant E.Leclerc (61%) et Aldi (51%).

