Budget 2026 : pourquoi les prix de certains produits comme les bonbons ou les huiles risquent d'augmenter

La taxe anti-sucre devrait avoir un impact sur le prix des bonbons en 2026. (illustration) (Pixabay)

Le prix de plusieurs produits alimentaires risque d'augmenter. En cause, le projet de loi de finances pour 2026, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, rapporte RMC Conso . Si elles sont retenues dans la version finale, plusieurs taxes engendreront une hausse des tarifs de certains biscuits et bonbons, boissons énergisantes ou encore huiles et margarines, détaillent nos confrères.

Quel effet sur les prix de la taxe anti-sucre ?

La taxe anti-sucre, similaire à la taxe soda (visant à réduire la consommation de boissons sucrées), pourrait, comme son nom l'indique, avoir un impact sur le prix des produits sucrés. Elle serait plus ou moins élevée en fonction du nombre de kilos de sucre ajoutés que les biscuits et les bonbons (et plus largement l'ensemble des produits alimentaires transformés) contiennent.

La Vody, une boisson énergisante alcoolisée contenant de la vodka (entre 18 et 22% d'alcool pour une canette de 25 centilitres) pourrait également être taxée. Un amendement vise à la soumettre à la « taxe prémix » , déjà existante depuis 2020. La Vody avait en effet échappé à cette taxe visant les mélanges d'alcool et de boissons non alcoolisées sucrées, soulignent nos confrères.

Par ailleurs, une taxe sur l'hexane, un solvant neurotoxique et perturbateur endocrinien, a été approuvée par les députés le 8 novembre dernier. Ce solvant est notamment utilisé pour extraire les huiles végétales. Les entreprises qui le produisent, le vendent ou l'importent seront taxées à hauteur de 0,3 centime par litre, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix des produits comme les huiles, margarines, laits infantiles ou encore les plats préparés.