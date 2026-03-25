Comment «Bluey» s’appuie sur des paraboles religieuses pour donner des leçons de vie aux enfants

La série Bluey connaît un succès mondial, devenant même en 2024 le programme le plus streamé aux États-Unis. (crédit: Adobe Stock)

Derrière ses histoires pleines d'humour et de tendresse, la série australienne Bluey cache des références culturelles et philosophiques bien plus profondes qu'il n'y paraît. En s'inspirant de récits bouddhistes, chrétiens ou taoïstes, certains épisodes proposent aux enfants, et à leurs parents, une manière accessible de réfléchir à la souffrance, à l'attente, à la perte ou à l'acceptation.

Bluey est une série intelligente qui puise dans toutes sortes d'inspirations pour ses histoires pleines de charme, y compris religieuses. Ma recherche récemment publiée examine ce que la série dit de la religion, et de la religion du jeu, qui sert de principe directeur à leur vie (NDLT: Bluey raconte la vie d'une famille de chiens anthropomorphes qui explorent le monde par le jeu.)

Trois épisodes en particulier montrent la diversité des religions dans l'Australie contemporaine et nous aident à réfléchir à la diversité et à la profondeur de la culture de ce pays.

Ces épisodes transmettent, de manière accessible et réfléchie, aux enfants et aux parents des leçons concises issues de religions bien réelles. Ils récompensent la curiosité et un regard réflexif sur les histoires, en encourageant les parents à s'investir plus profondément dans les programmes préférés de leurs enfants.

Voici donc ce que trois épisodes de Bluey disent de la religion, et les leçons qu'ils offrent aux enfants de toutes les religions, comme à ceux qui n'en ont aucune.

La parabole bouddhiste

L'épisode «Bumpy et le vieux lévrier sage» est une reprise à peine voilée de la parabole bouddhiste de Kisa Gotami et des graines de moutarde (mais avec les fameuses graines de moutarde remplacées par des sous-vêtements violets!).

Dans l'épisode, Bluey et Bandit réalisent une vidéo racontant une histoire pour remonter le moral de Bingo, hospitalisée. Dans cette histoire, une femme (Barnicus) a un chiot appelé Bumpy, qui tombe gravement malade. Elle l'emmène voir le vieux lévrier sage pour demander de l'aide. Celui-ci est représenté assis en position du lotus, vêtu d'une robe faite de serviettes et coiffé d'une couronne de fleurs.

Le vieux lévrier sage lui demande une paire de sous-vêtements violets provenant de quelqu'un qui n'a jamais été malade. Comme Barnicus ne trouve personne qui n'ait jamais été malade, elle comprend que le sage cherchait à lui apprendre que tout le monde tombe malade un jour ou l'autre. La maladie fait simplement partie de la vie, et Bingo se sent réconfortée de ne pas être seule.

Dans la parabole originale des graines de moutarde, qui remonte au Ve siècle avant notre ère, Kisa Gotami est une mère dont le fils unique meurt. Lorsqu'elle se tourne vers le Bouddha pour obtenir de l'aide, celui-ci lui demande de récupérer des graines de moutarde auprès de familles où il n'y a jamais eu de décès. En cherchant à accomplir cette tâche impossible, Kisa Gotami comprend que la mort et la souffrance sont inévitables.

En réinterprétant ce récit religieux avec une touche d'humour et des enjeux atténués, l'épisode permet aux enfants d'apprendre un enseignement fondamental du bouddhisme. La maladie et la souffrance sont terribles, mais le fait de savoir que tout le monde y est confronté un jour peut nous réconforter et nous aider à relâcher notre attachement, ou notre besoin d'un bonheur et d'un bien-être permanents.

Pâques chrétiennes

L'épisode «Pâques» fait écho à certains thèmes du récit chrétien associé à cette fête. Bluey et Bingo craignent que le lapin de Pâques les ait oubliées. Chilli et Bandit leur rappellent la promesse de ce dernier: il reviendra à coup sûr le dimanche de Pâques.

Mais ne trouvant pas les œufs en chocolat, elles s'inquiètent, en particulier quand le jeu exige du courage ou une forme de souffrance (mettre les pieds dans les toilettes de Papa). Elles se demandent alors si elles ne risquent pas d'être oubliées.

On peut y voir un parallèle avec la manière dont la Bible donne à voir la crainte des disciples de Jésus au lendemain de sa mort, pensant que Dieu les avait oubliés malgré la promesse qu'il leur avait déjà faite de revenir après trois jours. Cet enseignement reflète l'inquiétude que beaucoup de personnes ressentent: celle d'être peut-être trop insignifiantes ou trop pécheresses pour que Dieu se soucie d'elles.

L'épisode se termine lorsque Bluey et Bingo font rouler un ballon de gymnastique (la pierre) pour dégager une cavité sous le bureau (le tombeau) et découvrent que le lapin de Pâques ne les a pas oubliées: il a pensé à elles, s'est soucié de leur sort et est bien revenu pour leur offrir de beaux œufs en chocolat (la vie éternelle).

À travers cette relecture décalée d'un récit religieux, les enfants sont encouragés à penser qu'ils sont aimés et à faire confiance aux promesses qui leur sont faites, même lorsqu'ils ont l'impression d'être petits, oubliables ou désobéissants.

La fable taoïste

Dans «Le panneau», la maîtresse de Bluey, Calypso, lit une fable issue à l'origine du texte taoïste Huainanzi, datant du IIe siècle avant notre ère. En français, cette fable est souvent appelée «Le paysan et le cheval blanc».

Le récit enchaîne une série d'événements qui arrivent à un vieil homme, et, après chacun d'eux, ses voisins commentent les faits, estimant qu'il s'agit de chance ou de malchance. Le vieil homme répond toujours «On verra», dans l'attitude du wú wéi. Dans la conception taoïste du wú wéi appliquée à la fortune, toutes choses se valent, et ce n'est que le jugement humain (ou, en l'occurrence, canin) qui qualifie un événement de bon ou de mauvais. Ainsi, la seule réponse appropriée face à un événement marquant est le «non-agir» ou la sérénité, jusqu'à ce que le passage du temps en révèle le véritable sens.

Au départ, Bluey comprend mal le message et pense que Calypso veut dire que tout finira forcément par s'arranger. Mais à la fin de l'épisode, elle apprend à adopter l'attitude du wú wéi de manière positive. Elle reste calme, voire sereine, face à la perspective de quitter son quartier bien-aimé.

À travers ce récit religieux, les enfants apprennent qu'une approche douce et fluide de la vie, qui n'impose pas ses propres désirs au monde, permet d'éviter des souffrances inutiles et de trouver la paix et l'acceptation.

Par Sarah Lawson (PhD Candidate in Ancient Linguistics, School of Theology, Faculty of Arts and Education, Charles Sturt University)

Cet article est issu du site The Conversation