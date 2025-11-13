 Aller au contenu principal
Comment acheter un vrai Labubu au meilleur prix?
information fournie par Le Particulier pour Conso 13/11/2025 à 08:30
Temps de lecture: 3 min

Le phénomène Labubu est devenu incontournable. ( crédit photo : dtatiana - stock.adobe.com )

Les figurines Labubu font fureur en France comme à l’étranger. Ces peluches au large sourire sont devenues des objets de collection prisés, et certaines éditions rares se négocient à prix d’or. Face à cet engouement, les arnaques et les contrefaçons se multiplient. Découvrez nos conseils pour adopter la tendance sans y laisser votre chemise.

Les Labubu suscitent un véritable engouement

Les Labubu ont été créés par l’illustrateur hongkongais Kasing Lung en 2015 pour une série de livres pour enfants appelée The Monsters . Depuis 2019, la marque de jouets chinoise Pop Mart commercialise les Labubu sous différents formats: figurines de collection, porte-clés, badges, tasses, sacs ou encore doudous. L’engouement s’est accentué lorsque des personnalités comme Lisa du groupe Blackpink, Rihanna ou Dua Lipa ont arboré ces petites créatures sur leur sac à main. Les fans sont particulièrement séduits par le concept de «blind boxes» ou «boîtes mystère».

Les figurines sont accessibles à partir de 15 euros

L’univers Labubu est divisé entre plusieurs thèmes, eux-mêmes déclinés en mini-séries ou en éditions spéciales. Le prix des figurines dépend de leur taille et de leur rareté. Les modèles classiques se situent dans une fourchette comprise entre 15 et 25 euros en moyenne. Certaines collections saisonnières coûtent aux alentours de 35 euros , tandis que les collaborations avec des marques comme Disney, Coca-Cola ou One Piece peuvent atteindre 80 euros , voire dépasser 100 euros pour les pièces collectors.

Quels sont les modèles les plus recherchés?

  • Labubu Monster OG (Black), un modèle entièrement noir estimé entre 1.200 et 1.500 euros à la revente.
  • Labubu x Instinctoy Rainbow, conçu en collaboration avec l’artiste japonais Instinctoy, entre 1.000 et 1.300 euros .
  • Labubu Toasty Limited, entre 900 et 1.100 euros .
  • Labubu OG Gold Edition. Produit à seulement 1.000 exemplaires, il se négocie entre 850 et 1.000 euros .
  • Labubu Into the Energy Chase. Initialement commercialisé à 29,99 euros , il peut se revendre entre 750 et 950 euros .
  • En juin 2025, un modèle unique de 131 centimètres de haut et de couleur turquoise a été adjugé pour la somme de 132.000 euros lors d’une vente aux enchères organisée à Pékin. Deux mois plus tard, une figurine conçue en collaboration avec la marque de skatewear Vans a été adjugée pour 10.500 dollars (environ 9.100 euros ) sur le site d’enchères eBay, soit 125 fois sa valeur d’origine.

Labubu: comment reconnaître les contrefaçons?

Les arnaques aux faux Labubu, surnommés «Lafufu», se multiplient. Les escrocs sévissent sur des sites frauduleux ou des plateformes de revente entre particuliers. Voici les éléments à vérifier pour authentifier les figurines:

  • Un prix trop bas est le premier élément devant vous alerter.
  • L’emballage: inspectez la boîte pour déceler des fautes d’orthographe ou des impressions floues. Elle doit être équipée d’un QR code permettant d’accéder au site Pop Mart, et d’un autocollant holographique pour les plus récentes. À l’intérieur, la figurine est protégée par une pochette plastique scellée.
  • L’étiquette: les vraies figurines arborent une étiquette comportant le logo Pop Mart et un numéro de série unique.
  • Le logo Pop Mart est gravé sous la patte droite pour les figurines produites depuis 2024.
  • Les finitions: coutures régulières, yeux parfaitement symétriques, nez en relief et bien centré, sourire composé de 9 dents pointues.

Où acheter un vrai Labubu?

Pour échapper aux contrefaçons, il est recommandé d’acheter votre figurine auprès du fabricant officiel ou d’un revendeur en ligne certifié:

  • Sur le site officiel Pop Mart .
  • Il existe 6 boutiques Pop Mart à Paris et en Ile-de-France. Trois enseignes supplémentaires ont ouvert récemment à Bordeaux, Lyon et Lille. Pour éviter les longues files d’attente et les débordements, certains magasins ont instauré un système de tirage au sort.
  • Vous pouvez également acheter des Labubu sur la boutique officielle présente sur Amazon, AliExpress, ou sur le site de revente StockX.

Labubu en exclusivité chez Uniqlo

Pop Mart s’est associé avec la marque de prêt-à-porter japonaise Uniqlo pour concevoir une collection capsule à l’effigie de ses adorables monstres. La ligne se compose de 14 pièces pour femme et enfant. Comptez 12,90 euros pour un tee-shirt junior et 24,90 euros pour un sweat-shirt. Côté adultes, les prix démarrent à 19,90 euros .

