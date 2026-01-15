« Click to Pay » : ce nouveau mode de paiement arrive bientôt en France, comment fonctionne-t-il ?

La solution « Click to Pay » existe déjà aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, mais son arrivée en France a pris du retard. (Rupixen / Pixabay)

Les réseaux de cartes bancaires Visa, Mastercard, le Groupement CB et American Express s’apprêtent à déployer « Click to Pay en France ». Il s’agit d’une nouvelle solution de paiement en ligne pensée pour simplifier les achats sur Internet et éviter aux utilisateurs de saisir manuellement les informations de leur carte bancaire, explique RMC Conso . En effet, cette étape jugée fastidieuse est parfois dissuasive.

D'abord enregistrer sa carte bancaire

Selon une étude de 2024, ce processus serait suffisamment agaçant pour que 55 % des acheteurs abandonnent leur panier au moment du paiement. Pour gagner du temps, certains enregistrent leurs coordonnées dans leur navigateur ou sur un site marchand, mais ces pratiques peuvent accroître les risques de fraude. D’autres passent par des portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay ou PayPal, qui ne sont toutefois pas disponibles partout.

La solution « Click to Pay » existe déjà aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, mais son arrivée en France a pris du retard. Sur les sites compatibles, l’utilisateur verra apparaître un logo « Click to Pay » associé à celui de son réseau bancaire. En cliquant dessus, il accédera à un espace sécurisé affichant les cartes préenregistrées sur l’appareil, à la manière d’Apple Pay ou Google Pay. Il suffit donc d’avoir enregistré sa carte au préalable via un site dédié, ou directement dans l’application bancaire.

Un succès lié à l’adoption des banques et des commerçants

Si l’intégration côté banques semble probable, elle demande du temps de développement, ce qui a déjà ralenti le lancement. La question se pose davantage pour les e-commerçants, dont les pages de paiement sont déjà très chargées. Visa affirme toutefois que « Click to Pay » permettrait de réduire le temps de finalisation de 20 secondes en moyenne.

Derrière cette initiative, Visa et Mastercard cherchent aussi à limiter la montée en puissance d’Apple Pay, Google Pay et PayPal, mais également à anticiper l’évolution de Wero, un service européen qui doit bientôt s’étendre aux achats en ligne.