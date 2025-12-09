Samsung lance son premier téléphone pliable en trois, voici le prix fou de ce bijou de technologie

Samsung lance son premier téléphone pliable en trois. (illustration) (Pixabay / LeeJeongSoo)

Samsung a présenté mardi 2 décembre son premier smartphone pliable en trois volets. Présenté sous le nom de Galaxy Z TriFold, il sera lancé le 12 décembre en Corée du Sud, avec un prix très élevé. Il coûtera 2 443 dollars (environ 2 100 euros), soit plus de deux fois le prix du nouvel iPhone 17, indique Capital .

Ce lancement n’est pas une première mondiale. Un an plus tôt, Huawei avait déjà dévoilé un modèle comparable et à un prix similaire. Sur le plan technique, une fois déplié, l’appareil offre un écran de 10 pouces. Il est présenté comme un outil dédié à la création et au travail. Avec moins de 0,5 centimètre d’épaisseur à son point le plus mince, le téléphone pèse 309 grammes et n’est disponible qu’en noir. De nombreuses publications dévoilent ce concentré de technologies sur les réseaux sociaux.

Une édition spéciale, pas un produit grand public

Le vice-président exécutif du groupe a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un téléphone destiné au grand public. Les ventes devraient donc rester limitées. Le smartphone intègre aussi des fonctions d’intelligence artificielle générative. Elles sont utilisables en temps réel, via le partage d’écran ou de caméra. L’objectif affiché est d’élargir certains usages professionnels.

Ce lancement intervient dans un contexte de concurrence renforcée sur le marché mondial. Selon le cabinet Counterpoint, Apple pourrait devenir en 2025 le premier vendeur de smartphones dans le monde. Avec 19,4 % de part de marché contre 18,7 % pour Samsung, Apple passerait devant pour la première fois.