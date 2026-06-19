Chips de Mcfly & Carlito : des paquets vendus à 200 euros sur Vinted après l'incendie de l'usine

Après l'incendie de leur usine, les chips des youtubeurs Mcfly et Carlito se revendent une fortune sur Vinted. (Fotoshop Tofs / Pixabay)

Les célèbres youtubeurs français Mcfly et Carlito ont annoncé le lancement de leur marque de chips Brosti le 1er juin 2026. Neuf jours plus tard, l'usine eurélienne où elles étaient produites a été ravagée par un violent incendie. Selon RMC Conso , 650.000 paquets ont été vendus durant la première (et seule) semaine de distribution.

De 50 à 200 euros

Dans une vidéo publiée au lendemain de l'incendie, Carlito (alias Raphaël Carlier) avait lancé avec humour que ces paquets allaient devenir « collectors » . Il ne croyait pas si bien dire puisque certains paquets se sont revendus une fortune sur Vinted ! Nos confrères ont repéré plusieurs annonces au prix hallucinant.

Des chips goût sel et vinaigre à 50 euros, des chips goût couscous-merguez à 100 euros et même des chips goût jambon-beurre à 200 euros ! Des paquets qui semblent, en outre, avoir trouvé preneur puisque les annonces n'étaient plus en ligne quelques jours plus tard. Pour rappel, le prix de vente recommandé pour ces produits était de 2,49 euros les 125 grammes.

Un coup de main de Brets

Si vous n'avez pas eu la chance de trouver des chips Brosti en rayon et que vous ne voulez pas débourser une fortune pour en avoir, vous allez devoir faire preuve de patience. Les vidéastes ont affirmé qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour en produire de nouveau au plus vite, mais cela devrait prendre plusieurs mois, voire un an.

Peu importe, Mcfly et Carlito ont affirmé qu'ils souhaitaient poursuivre leur collaboration avec les propriétaires de l'usine Belsia à Boisville-la-Saint-Père (Eure-et-Loir). Selon Ouest-France , l’entreprise bretonne Brets s’est dite prête à les accompagner dans la relance de leur marque de chips en mettant à disposition une ligne de production.