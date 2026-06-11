Cette plateforme propose de vous livrer du carburant chez vous à un prix parfois inférieur à celui des stations-service

La plateforme Fiiuel propose un service de livraison de carburant à domicile en Ile-de-France. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

Vous faire gagner du temps en vous livrant du carburant directement à domicile ou au travail : c'est la promesse de Fiiuel, une application lancée en 2025. Son utilisation se veut particulièrement simple. Une fois l'application installée, il suffit de renseigner les informations de son véhicule, notamment sa plaque d'immatriculation et le type de carburant utilisé, puis d'indiquer l'emplacement du réservoir ainsi que l'adresse de livraison. Une fois ces éléments renseignés, l'utilisateur peut passer commande, explique RMC Conso .

Deux créneaux de livraison lui sont alors proposés, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Des camions équipés de cuves sillonnent ainsi les différentes zones desservies afin d'assurer le service. Pour l'heure, seul l'Île-de-France est couverte.

Deux formules au choix

Côté tarifs, l'entreprise propose deux offres. Les automobilistes réguliers peuvent souscrire un abonnement à 9,99 euros par mois, donnant accès à des livraisons illimitées, avec une intervention annoncée en 30 minutes. Pour les utilisateurs occasionnels, la livraison est facturée 6,99 euros.

La société met aussi en avant un carburant parfois moins cher que dans les stations-service, avec un écart pouvant atteindre parfois 10 centimes par litre. Ce modèle économique est rendu possible par des coûts fixes moins importants que ceux supportés par les stations-service traditionnelles, notamment en matière de locaux ou de personnel.

Des économies variables pour les automobilistes

La promesse n'est toutefois pas toujours respectée, observent nos confrères. Actuellement, les prix pratiqués par Fiiuel par exemple sont parfois très proches de ceux affichés en station. Selon RMC Conso , l'abonnement mensuel à 9,99 euros n'est réellement rentabilisé que si le litre de carburant est au moins 7 centimes moins cher sur la plateforme que dans une station-service. « Les prix du carburant évoluent quotidiennement et varient selon les zones géographiques, les enseignes et les politiques commerciales locales » , justifie Wanis El Ezabei, cofondateur de l'application.

La jeune entreprise espère peu à peu trouver son public. La plateforme revendique aujourd'hui 15 000 utilisateurs.