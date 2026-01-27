Cette eau bien connue est le produit le plus acheté en supermarché en 2025 avec plus de 2 milliards de ventes

Cristaline place cinq de ses références dans le top 50 des produits les plus achetés en 2025. (illustration) ( Tung Lam / Pixabay)

En 2025, les boissons dominent largement les ventes en grande surface. D’après les données du cabinet NielsenIQ, relayées par Olivier Dauvers sur son site , 38 des 50 produits les plus vendus en supermarché font effectivement partie du rayon boisson. L’eau et les sodas occupent donc une place privilégiée parmi les achats des Français.

En tête du classement figure l’eau Cristaline, qui conserve sa position de produit le plus acheté. En cumulant les différents formats, en pack ou en bouteille, la marque a vendu 2,361 milliards de bouteilles sur l’année. Ce volume représente en moyenne 75 bouteilles écoulées chaque seconde.

Coca-Cola et Lactalis bien placés dans le classement

Le succès de Cristaline s’explique en grande partie par son prix accessible. Elle fait partie des marques les moins chères du marché même si elle reste bien sûr environ 30 fois plus chère que l'eau du robinet.

Juste derrière Cristaline, Coca-Cola place neuf de ses produits dans le Top 50, rappelant l’importance des sodas parmi les boissons les plus vendues. En changeant de rayon, le groupe Lactalis s’impose comme leader des produits alimentaires solides. Son camembert Président se positionne en première place dans les produits non liquides du classement, avec 27,7 millions d’unités vendues, se classant ainsi à la 20e position du palmarès global.