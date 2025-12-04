Les enchères en ligne permettent d’acheter sa voiture à prix réduit

En achetant une voiture aux enchères en ligne, vous pouvez obtenir un véhicule 50 % moins cher que chez un concessionnaire. ( crédit photo : Getty Images )

Acheter sa voiture aux enchères en ligne, c'est l'option futée pour économiser sans sacrifier la qualité. Modèles récents, occasions, véhicules de collection ou saisies judiciaires: les plateformes spécialisées offrent un large choix, souvent à des prix bien en dessous du marché. Avec un peu de méthode et une analyse rigoureuse des annonces, il est possible de trouver une très bonne affaire et de garder le contrôle sur son budget.

Les enchères des notaires offrent un cadre sécurisé pour l'achat d'un véhicule

Les enchères publiques font partie des meilleures options pour trouver une voiture à bon prix. Les véhicules présentés sont souvent fiables et en bon état. Ils proviennent généralement de constructeurs automobiles, d'administrations, d'organismes de crédit ou de loueurs ne souhaitant plus les conserver. On trouve également des voitures issues de succession, volées ou non réclamées après une perte ou un vol. Les mises à prix sont très basses: il n'est pas impossible d'obtenir à la fin une économie de 50% par rapport au prix d'origine. En vous rendant sur le site interenchères ou Enchères Domaine , vous accédez à l'ensemble des annonces publiées par les notaires. L'enchère est réalisée par un commissaire-priseur assermenté. Vous avez ainsi toutes les garanties nécessaires en matière de paiement et d'état général du véhicule. Il faut rester tout de même attentif aux éventuelles clauses de responsabilité concernant l'état du véhicule, aux frais de vente et aux conditions d'enlèvement de la voiture.

Les plateformes spécialisées élargissent l'accès aux enchères

Les notaires n'ont pas l'exclusivité en matière de publication d'annonces de voitures aux enchères. VPAuto , spécialisé dans les enchères de voiture d'occasion, dispose sur sa plateforme d'un grand nombre de véhicules aux enchères. La mise à prix d'une Citroën C4 est ainsi de 3.800 euros pour un véhicule de 2005 avec 36.000 kilomètres au compteur. Pour mieux maîtriser votre budget, il peut être utile de consulter la cote Argus. C'est la référence pour estimer la valeur réelle d'un véhicule. Vous pouvez ainsi vous fixer un budget maximal à ne pas dépasser pour faire une bonne affaire. Les frais de vente sont directement inclus dans le prix et l'internaute dispose de l'ensemble des informations nécessaires pour faire son choix sur l'annonce comme la date du début des enchères. Un service de garantie de 3 mois couvrant la plupart des pièces en cas de panne pour les véhicules de moins de 6 ans et moins de 150.000 kilomètres le jour de la vente est également disponible.

Alcopa Auction pour plus de voitures en vente

Avec près de 3.700 véhicules à vendre aux enchères, Alcopa Auction est l'une des références pour ce type de vente sur Internet. Totalement transparent, le site précise si les frais de vente sont ou non inclus dans le prix. Il est aussi possible d'acheter le véhicule en ligne ou en salle de vente. Sur des sites comme Alcopa Auction, vous pouvez enchérir en direct ou déposer un ordre d'achat. Il suffit d'indiquer à l'avance votre offre maximale. Comme pour toute enchère en ligne pour des voitures, il est important de vérifier l'historique des véhicules sur le service HistoVec . Aux enchères, vous n'avez pas la possibilité de vous rétracter, d'échanger le véhicule ou de vous faire rembourser. Il est donc nécessaire de tout examiner en amont. Les petites et moyennes cylindrées restent les modèles les plus recherchés. Les prix risquent d'être assez élevés. Les grosses cylindrées, comme les berlines, offrent souvent de meilleures opportunités pour réaliser une bonne affaire.

Ces alternatives aux enchères permettent d'acheter une voiture à bon prix Pour obtenir une voiture à petit prix, outre les enchères en ligne, vous pouvez également vous référer aux sites de constructeurs automobiles. Lorsque vous achetez sur Internet, ces derniers pratiquent souvent des baisses sur le prix de vente comme Citroën . La marque offre une remise de 4.500 euros pour une voiture neuve achetée. En passant par un mandataire ou un courtier, des économies allant jusqu'à 40% sur le prix d'origine sont réalisables. Ce dernier va comparer l'ensemble des sites et concessionnaires proposant le véhicule que vous cherchez pour trouver le meilleur prix. Enfin, vous pouvez également acheter directement en ligne via des sites comme Capcar . Ce dernier propose des modèles dégriffés et son onglet de recherche permet de trouver les voitures au meilleur rapport qualité/prix.

