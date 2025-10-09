Ces stratégies vont vous permettre de payer moins cher vos billets de train et d’avion

Il existe des solutions pour acheter des billets d’avion et de train moins cher. ( crédit photo : Getty Images )

Le suivi des adresses IP alimente les inquiétudes des voyageurs: certains prix de billets semblent augmenter après plusieurs recherches en ligne. Cette pratique est interdite dans l'Union européenne. Pourtant, ces écarts tarifaires persistent. Découvrez les méthodes simples et légales pour réserver vos billets de train ou d'avion à des prix plus avantageux.

L'IP tracking influence le prix des voyages en ligne

Beaucoup d'utilisateurs de sites de réservation en ligne ont vécu cette expérience décevante. Vouloir réserver un billet d'avion ou de train et remarquer après quelques minutes de recherche une soudaine augmentation des prix. Ces écarts de tarifs observés en ligne intriguent les consommateurs. Les compagnies aériennes, ferroviaires et les comparateurs sont alors soupçonnés d'avoir recours à l' IP tracking (suivi d'adresse numérique). Cette pratique consiste à moduler les tarifs affichés en fonction de l'adresse IP de l'internaute. Elle est illégale en Union européenne et des sanctions sont appliquées aux entreprises l'utilisant. Toutefois, d'autres pratiques de variation des tarifs existent. La tarification dynamique en fait partie. Cette technique ajuste le prix des billets en fonction de la demande. Votre voyage peut alors coûter du simple au double selon la période ou la destination.

Les VPN performants permettent de payer moins cher vos billets

Le virtual private network (VPN) crypte les données des utilisateurs et masque l'adresse IP de leur ordinateur. L'intérêt de cet outil va être de modifier votre localisation géographique. Vous achetez votre billet dans un pays où la demande est moins forte et donc les prix sont moins élevés. Parmi les VPN recommandés, vous pouvez miser sur NordVPN ou Surfshark . Ces derniers disposent de milliers de serveurs répartis dans une centaine de pays. Vous pouvez ainsi simuler votre localisation dans des pays où le pouvoir d'achat est faible, comme en Inde par exemple. La demande y est moins importante pour des destinations populaires chez les Européens. Vous observez alors des différences de prix allant d'une cinquantaine à une centaine d'euros sur des billets d'avion. Ces VPN coûtent environ 50 euros à l'année. Les recherches en navigation privée au moment de comparer les prix des billets de train et d'avion sont aussi avantageuses. Vous évitez ainsi le traçage de votre activité d'internaute à travers le dépôt de cookies sur votre ordinateur.

Acheter son billet au bon moment permet de réaliser des économies

L'autre élément crucial dans la formation du prix est la date de départ. Les prix ne seront pas les mêmes si vous voyagez hors périodes scolaires ou pendant les fêtes de fin d'année (Noël notamment). Les vols sont moins chers en semaine, notamment le mardi et le mercredi. Il faut donc miser sur ces jours-là pour faire votre réservation, de préférence après minuit. La demande mondiale auprès des compagnies aériennes est plus faible en janvier, février et septembre. Ce sont donc les mois à viser pour voyager moins cher.

Les alertes de prix permettent de suivre les fluctuations et d'économiser

L'autre stratégie consiste à s'abonner aux alertes de prix et autres newsletters des compagnies aériennes et ferroviaires. Vous êtes ainsi alerté en avance de toutes les opérations promotionnelles et pouvez réserver vos billets à prix cassé. Les compagnies aériennes libèrent leurs sièges les moins chers environ 6 à 10 semaines avant le vol.

Ces aéroports alternatifs offrent des vols à des tarifs compétitifs Des vols pour n'importe quelle destination en Europe pour seulement 19 euros . Une occasion à saisir à condition de prendre son départ depuis des aéroports secondaires, comme celui de Beauvais, de Poitiers ou de Mulhouse. Ces derniers sont souvent prisés par les compagnies low-cost comme Ryanair et vous permettent de diviser par deux le prix de votre billet d'avion. Depuis Charleroi, en Belgique, vous pouvez ainsi vous rendre à Casablanca, Istanbul ou Sofia pour moins d'une centaine d'euros en réservant tôt.

À lire aussi:

Le train survivra-t-il au réchauffement climatique?

L'insolent succès des jets privés, entre empreinte carbone et controverses

Véhicules d'occasion: comment s'assurer qu'on n'achète pas une voiture volée?