Ces coworkings atypiques offrent aux étudiants la possibilité de travailler à moindre coût

Il existe des espaces de coworking originaux et abordables pour les étudiants. ( crédit photo : Getty Images )

Cet espace mêle travail et activité physique dans un environnement d’exception

Climbing District est situé dans une ancienne chapelle située en plein cœur de Paris, près de la gare Saint-Lazare, récemment reconvertie en salle d’escalade. Vous pouvez y pratiquer la grimpe sur enrouleurs sur des voies culminant à plus de 13 mètres. Elle comporte également des espaces de coworking avec wifi gratuit, un coffee shop et un bar. Le lieu est ouvert de 7h à 23h en semaine, et de 8h à 23h le week-end. Le pass journée grimpe illimitée incluant le coworking coûte 15 euros pour les moins de 24 ans, 18 euros au-delà de cet âge. Si vous n’êtes pas tenté par l’escalade, vous pouvez accéder aux espaces de travail pour 5 euros par jour, sans réservation. Les abonnés Climbing District peuvent venir travailler gratuitement.

Un lieu de vie sérieux et convivial rassemble les Bordelais

Situé dans le quartier dynamique des Bassins à Flot, à quelques encâblures de la Cité du vin, le Moxy est un lieu de vie alternatif et chaleureux. Cet hôtel abrite un bar festif, une terrasse verdoyante pour profiter du soleil, mais également un lobby calme accessible gratuitement aux coworkers à toute heure. On vient ici pour travailler, boire un verre, manger en terrasse ou se relaxer. Le Moxy organise régulièrement des événements en tous genres, entre ateliers créatifs, séances de yoga et DJ sets.

Les coworkers lyonnais possèdent leur propre oasis urbaine pour travailler

Cet espace de restauration installé dans le quartier de la Part-Dieu vous accueille à tout moment de la journée dans une ambiance branchée et cosy. Vous trouverez au Modjo un restaurant baigné de lumière, une grande terrasse, un espace de coworking et une salle de réunion. La carte est à la fois saine et gourmande pour répondre à toutes vos envies. Modjo est ouvert de 9h à 22h ou 23h en semaine, mais fermé le week-end. L’espace de coworking est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h. Le tarif est de 15 euros la journée et 10 euros la demi-journée (à partir de 13h30) avec boisson chaude incluse.

La cité phocéenne regorge d’espaces pour travailler et se cultiver gratuitement

La Fabulerie est implantée dans l’ancienne salle de réception de l’hôtel Astoria. Celle-ci est baignée de lumière grâce à l’immense verrière. Elle offre un cadre idéal pour travailler. Outre un lieu de coworking ouvert à tous, cet espace polyvalent consacré à la culture et au numérique propose une riche programmation tout au long de l’année: ateliers de cuisine, cours de danse, conférences et jeux. La Friche de la Belle de Mai est l’un des endroits les plus emblématiques de Marseille. L’ancienne usine de tabac transformée en centre culturel comprend des espaces dédiés au travail tels que le MediaLab. On peut étudier dans ce lieu gratuit et ouvert à tous, mais aussi se cultiver et participer à des ateliers de créativité numérique. Enfin, la bibliothèque du MUCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) est en accès libre du lundi au vendredi de 14h à 17h, et sur rendez-vous de 9h à 12h30.

3 concepts de coworking multi-adresses - Le groupe d’hôtellerie et de restauration Mama Shelter a imaginé Mama Works. Deux espaces de coworking sont disponibles à Bordeaux et Lyon. L’offre Mama Mobile est disponible à partir de 5 euros hors taxes de l’heure. Elle comprend de multiples services: connexion haut débit illimitée, boissons, équipe à votre disposition, parking voiture et vélo, salle de réunion, salle de sport, espaces intérieurs et extérieurs pour se relaxer, événements. - Les cafés-coworking Anticafé sont présents à Bordeaux, Strasbourg et Lyon. Vous y trouvez un environnement de travail calme et une flexibilité totale ( 6 euros de l’heure, 29 euros pour la journée, services compris: équipements de travail, boissons et encas). - Le réseau Okko Hôtels compte une quinzaine d’établissements partout en France. Grâce au pass coworking, vous pouvez accéder à l’«espace club» de 10h à 18h, même si vous n’êtes pas client de l’hôtel. Celui-ci comprend wifi, snacking, boissons chaudes et froides ( 5 euros de l’heure, 15 euros la demi-journée, 30 euros la journée).

