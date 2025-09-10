Ces applications pour apprendre une langue facilement et à prix mini

Des applications vous permettent d’apprendre une langue et de progresser à votre rythme. ( crédit photo : Getty Images )

Les applications pour apprendre une langue offrent flexibilité et autonomie et vous permettent de progresser à votre rythme, où que vous soyez. Les prix varient selon les plateformes et les fonctionnalités proposées. Certaines sont gratuites avec des options premium, tandis que d'autres fonctionnent sur abonnement.

Duolingo offre une méthode ludique d'apprentissage avec diverses options de prix

Duolingo propose des jeux et des exercices interactifs pour apprendre en s'amusant. Les sessions durent entre 5 et 20 minutes. Tout est fait pour rester motivé: interface colorée et conviviale, système de challenges et de récompenses. Grâce à l'application, vous pouvez acquérir les bases d'une langue étrangère gratuitement et de manière divertissante. Il existe une version payante, «Super Duolingo». Elle vous permet de supprimer la publicité, d'obtenir un nombre de vies illimitées afin de pouvoir vous exercer plus longtemps et de profiter d'entraînements personnalisés. L'abonnement coûte 14,99 euros par mois sans engagement, 6,30 euros par mois avec un engagement d'un an.

Babbel reste l'application de référence

Babbel (partenaire The Corner *) propose un apprentissage solide et structuré grâce à des leçons interactives, des jeux et des podcasts. Vous pouvez suivre des cours en ligne et en visio avec des professeurs, selon votre niveau et différentes thématiques. L' abonnement est facturé 11,99 euros par mois sans engagement, 8,99 euros par mois pour 6 mois, et 5,99 euros pour 12 mois. La possibilité de suivre des cours avec un professeur est un vrai plus, mais elle a un coût: 99 euros par mois pour des cours collectifs (6 élèves maximum) et 150 euros par mois pour un accès illimité à des cours particuliers et collectifs.

Gymglish mise sur une méthode ludique pour progresser

Cette application originale permet d'apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand grâce à une approche divertissante basée sur la narration. Elle repose sur des «séries d'apprentissage» originales mettant l'accent sur la conversation et les situations du quotidien. Ces histoires courtes et décalées s'accompagnent de mini-leçons personnalisées. L'abonnement débute à 19 euros par mois. Les prix varient selon la durée et les options choisies.

Rosetta Stone préfère l'immersion pour apprendre une langue étrangère

La méthode Rosetta Stone a fait ses preuves depuis plus de 30 ans. L'apprentissage se fait de manière intuitive, en associant directement les mots à des images, sans recours à la langue maternelle. Les cours sont personnalisés selon vos besoins et le temps dont vous disposez. L'outil de reconnaissance vocale vous permet de perfectionner votre accent. Vous bénéficiez de fonctionnalités additionnelles: vidéos enregistrées par des natifs sur des sujets variés, guide linguistique, leçons en direct assurées par un tuteur. L'abonnement coûte 19,95 euros par mois. Le tarif est dégressif: 14,95 euros pour 3 mois, 10,95 euros pour 12 mois.

Memrise parie sur l'expression orale pour assimiler une nouvelle langue

L'appli vous permet d'enrichir votre vocabulaire facilement grâce à des vidéos mettant en scène des locuteurs natifs dans des situations concrètes. Elle mise sur la méthode de la répétition espacée et sur des petites astuces mnémotechniques pour vous aider à mémoriser efficacement. Memrise est gratuite. Si vous souhaitez vous perfectionner, l' abonnement pro vous permet d'accéder à plus de cours, de parfaire votre grammaire et d'améliorer votre conversation via des jeux de rôles ( 29,99 euros par mois, 51,99 euros par an la première année, soit 4,34 euros par mois).

Busuu s'adapte à vos besoins d'apprentissage

Busuu se distingue de ses concurrentes en proposant des cours en fonction de votre niveau et de l'objectif recherché: études, voyages, contexte professionnel. L'appli mise sur une communauté d'utilisateurs permettant de s'entraider en cas de difficultés. Elle est accessible gratuitement. Cependant, vous pouvez souscrire une version premium à partir de 4,99 euros par mois pour naviguer sans publicité et bénéficier de fonctionnalités avancées: cours spécialisés, révision de grammaire personnalisée, leçons à la carte et attestations de niveau.

Des applis de rencontres pour parler une langue étrangère Certaines applications vous permettent de discuter avec des locuteurs natifs du monde entier pour progresser. Grâce à HelloTalk , vous pouvez échanger des messages écrits, passer des appels audio ou vidéo et participer à des conversations de groupe dans plus de 100 langues. Sur Tandem et Bilingua , vous renseignez vos passions et votre niveau de compétence pour être mis en relation avec des utilisateurs partageant vos centres d'intérêt.

