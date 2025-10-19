Ce qu’avoir un chat fait à votre cerveau (et au sien)

L’ocytocine, surnommée l’«hormone de l’amour», envahit-elle les cerveaux du chat et de l’humain? (crédit: Adobe Stock)

Caresser un chat, l'entendre ronronner n'a rien d'anodin: derrière ces instants se cache une réaction chimique qui renforce la confiance et diminue le stress, autant chez l'humain que chez l'animal.

Les chats ont beau avoir la réputation d'être indépendants, des recherches récentes suggèrent que nous partageons avec eux un lien unique, alimenté par la chimie du cerveau.

Au cœur du processus se trouve l'ocytocine, fréquemment désignée comme l'«hormone de l'amour». Cette même substance neurochimique est libérée lorsqu'une mère berce son bébé ou lorsque des amis s'étreignent; elle a un effet bénéfique sur la confiance et l'affection. Et aujourd'hui, des recherches indiquent qu'elle joue également un rôle important dans la relation entre les chats et les humains.

L'ocytocine est au cœur des liens sociaux, c'est-à-dire de la capacité d'entrer en contact avec les autres et de leur faire confiance, ainsi que de la régulation du stress, et ce tant chez les animaux que chez les humains. Une expérience menée en 2005 a montré qu'elle rendait des volontaires humains nettement plus enclins à faire confiance aux autres dans des opérations boursières fictives.

Cette hormone a aussi des effets apaisants, chez les humains comme chez les animaux: elle réduit le cortisol, l'hormone du stress, et active le système nerveux parasympathique (celui du repos et de la digestion) pour aider le corps à se détendre.

Les scientifiques savent depuis longtemps que les interactions amicales entre les chiens et leurs propriétaires déclenchent la libération d'ocytocine, créant une véritable boucle de rétroaction affective. Mais chez les chats, ce phénomène restait moins étudié.

Moins démonstratifs que les chiens, les chats expriment leur affection de façon plus subtile. Pourtant, leurs propriétaires décrivent souvent les mêmes bénéfices: chaleur, réconfort, baisse du stress. Les recherches confirment peu à peu ces témoignages. Ainsi des chercheurs japonais ont montré en 2021 que de brèves séances de caresses avec un chat augmentaient le taux d'ocytocine chez de nombreux propriétaires.

Dans le cadre de cette étude, des femmes passaient quelques minutes à interagir avec leur chat pendant que les scientifiques mesuraient leurs niveaux hormonaux. Résultat: le contact amical (caresser, parler doucement) entraînait une hausse d'ocytocine dans la salive.

Beaucoup trouvent apaisant de caresser un chat qui ronronne, et ce n'est pas qu'une question de douceur du pelage. Le simple fait de caresser un chat (ou même d'entendre son ronronnement) stimule la production de cette hormone dans le cerveau. Une étude de 2002 a montré que ce pic d'ocytocine, déclenché par le contact, contribue à réduire le cortisol, ce qui peut ensuite faire baisser la tension artérielle, et même la douleur.

Quand l'ocytocine circule-t-elle entre les chats et les humains?

Les chercheurs commencent à identifier les moments précis qui déclenchent cette hormone de l'attachement dans la relation humain-chat. Le contact physique doux semble être le facteur principal.

Une étude publiée en février 2025 montre que lorsque les propriétaires caressent, câlinent ou bercent leurs chats de manière détendue, leur taux d'ocytocine a tendance à augmenter, tout comme celui des félins, à condition cependant que l'interaction ne soit pas forcée.

Les chercheurs ont surveillé le taux d'ocytocine chez les chats pendant 15 minutes de jeu et de câlins à la maison avec leur propriétaire. Quand les chats étaient à l'initiative du contact, par exemple en s'asseyant sur les genoux ou en donnant des petits coups de tête, ils présentaient une hausse significative d'ocytocine. Plus ils passaient de temps auprès de leur humain, plus l'augmentation était marquée.

Qu'en est-il des félins moins câlins? La même étude a noté des schémas différents chez les chats ayant des styles d'attachement plus anxieux ou distants. Les chats dits «évitants», qui gardent leurs distances, ne présentaient aucun changement significatif de leur taux d'ocytocine, tandis que les chats anxieux (toujours en quête de leur maître, mais vite submergé) avaient un taux d'ocytocine élevé dès le départ.

Chez ces derniers, comme chez les chats évitants, les câlins imposés faisaient baisser le niveau d'ocytocine. Autrement dit: quand l'interaction respecte le rythme du chat, le lien s'approfondit; quand elle est forcée, l'hormone de l'attachement diminue.

Les humains pourraient en tirer une leçon: la clé pour créer un lien fort avec un chat est de comprendre son mode de communication.

Contrairement aux chiens, les chats ne s'appuient pas sur un contact visuel prolongé pour créer des liens. Ils utilisent des signaux plus subtils, comme le clignement lent des yeux, un «sourire félin» qui exprime sécurité et confiance.

Le ronronnement joue aussi un rôle central. Son grondement grave est associé non seulement à l'autoguérison chez le chat, mais aussi à des effets apaisants chez les humains. L'écouter peut réduire la fréquence cardiaque et la tension artérielle et l'ocytocine contribue à ces bienfaits.

Ainsi, la compagnie d'un chat (renforcée par toutes ces petites poussées d'ocytocine issues des interactions) peut agir comme un véritable bouclier contre le stress, l'anxiété et parfois même la dépression, offrant un réconfort proche dans certains cas de celui d'un soutien humain.

Les chats sont-ils moins affectueux que les chiens?

Les études montrent en effet que l'ocytocine est généralement plus fortement libérée dans les interactions homme-chien. Dans une expérience célèbre menée en 2016, des scientifiques ont mesuré l'ocytocine chez des animaux de compagnie et leurs propriétaires avant et après dix minutes de jeu. Les chiens ont montré une augmentation moyenne de 57% après avoir joué, contre environ 12% chez les chats.

Chez l'humain aussi, l'ocytocine grimpe davantage quand les interactions sociales sont fortes. Des études montrent que le contact avec un être cher produit des réponses plus fortes en ocytocine que le contact avec des étrangers. Cela explique pourquoi l'accueil enthousiaste d'un chien peut ressembler à l'émotion ressentie face à un enfant ou un partenaire.

Les chiens, animaux de meute domestiqués pour vivre aux côtés des humains, sont quasiment programmés pour rechercher le contact visuel avec nous, nos caresses et notre approbation, autant de comportements qui stimulent l'ocytocine des deux côtés. Les chats, eux, descendent de chasseurs solitaires et n'ont pas développé les mêmes signaux sociaux démonstratifs. Ils libèrent donc de l'ocytocine plus rarement, souvent seulement quand ils se sentent en sécurité.

La confiance d'un chat ne s'acquiert pas automatiquement, elle se mérite. Mais une fois acquise, elle est renforcée par la même molécule qui unit parents, partenaires et amis humains.

Ainsi, la prochaine fois que votre chat clignera doucement des yeux depuis le canapé ou se pelotera en ronronnant sur vos genoux, souvenez-vous: il ne se passe pas seulement quelque chose de tendre. Dans vos deux cerveaux, l'ocytocine circule, renforçant la confiance et apaisant le stress. Les chats, à leur manière, ont trouvé comment activer en nous la chimie de l'amour.

Par Laura Elin Pigott (Senior Lecturer in Neurosciences and Neurorehabilitation, Course Leader in the College of Health and Life Sciences, London South Bank University)

