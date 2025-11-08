Ce moyen de transport séduit les voyageurs en quête d’économies

Le train de nuit est une option économique pour voyager partout en France. ( crédit photo : Getty Images )

Après avoir failli disparaître, les trains de nuit sont de retour, pour le plus grand plaisir des amoureux du rail. Les voyageurs s'endorment à Paris et se réveillent à Toulouse, Nice, Hendaye ou Berlin le lendemain matin. Prix, destinations, services à bord: on vous dit tout sur ce moyen de transport, aussi doux pour la planète que pour le porte-monnaie.

Plus de 70 destinations sont accessibles en train de nuit en France

En 2016, l'État avait décidé de supprimer les trains de nuit en raison de leur coût et du manque de fréquentation. Il ne subsistait que deux lignes. La première reliait Paris aux Pyrénées, et la seconde permettait de rejoindre les Alpes. Cinq ans plus tard, le train de nuit est relancé. On compte aujourd'hui 7 lignes desservant 70 destinations au départ de la gare d'Austerlitz:

Paris-Tarbes, via Dax, Bayonne et Pau;

Paris-Latour-de-Carol (Pyrénées), via Cahors et Toulouse;

Paris-Rodez. La liaison est ponctuellement prolongée jusqu'à Albi;

Paris-Aurillac;

Paris-Cerbère via Nîmes, Montpellier, Sète, Agde, Béziers, Narbonne et Perpignan;

Paris-Nice, via Marseille, Toulon, Cannes et Antibes;

Paris-Briançon.

Deux liaisons transfrontalières permettent de voyager en Europe:

En parallèle, certaines offres sont proposées de manière ponctuelle. En juillet et août, un train de nuit baptisé Espresso Riviera circule chaque week-end entre Marseille et Rome.

La SNCF affiche des prix dès 19 euros

Le train de nuit est un moyen de transport accessible à toutes les bourses. Il existe trois classes, possédant chacune leur tarification:

places assises: l'option siège inclinable est la moins chère. Elle débute à 19 euros;

couchettes seconde classe: 6 lits par compartiment, à partir de 29 euros;

couchettes première classe: 4 lits par compartiment, dès 39 euros.

Les tarifs de la SNCF sont gérés selon le principe du yield management , ou tarification dynamique. Ils varient en fonction de la demande et de la période. Pour bénéficier des meilleurs tarifs, il est indispensable de planifier son voyage plusieurs mois à l'avance.

En souscrivant une carte Avantage (valable sur tous les trajets en France pendant un an), vous bénéficiez automatiquement de 30% de réduction.

Le voyage est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans qui occupent la même couchette que leur parent. Si vous souhaitez que votre enfant ait sa propre couchette, le billet «bambin» est vendu au prix unique de 9 euros .

. Si vous voyagez en famille ou entre amis, il peut être intéressant de privatiser un compartiment. Les tarifs débutent à partir de 150 euros en seconde, et 180 euros en première.

Le train de nuit offre des tarifs imbattables avec de belles économies à la clé

Selon l'ONG Réseau Action Climat, un million de voyageurs ont embarqué à bord d'un train de nuit en 2024, soit 26% de plus qu'en 2023, et plus du double qu'en 2019. Ce succès tient en grande partie aux tarifs attractifs. Le train de nuit est bien moins coûteux que le TGV, et il permet d'économiser sur le coût de l'hébergement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le train n'est pas forcément plus cher que l'avion. Un comparatif du quotidien Le Figaro révèle que voyager en train coûte souvent moins cher si vous êtes en petit groupe ou avec des enfants. C'est également la meilleure option pour réduire votre empreinte écologique.

Quels sont les services à bord des trains de nuit?

Pour rendre votre voyage plus confortable, la SNCF vous propose:

Un kit de voyage si vous optez pour une couchette. Il comprend une couette, un oreiller, un masque de nuit, des boules Quies, du dentifrice ou encore une bouteille d'eau.

Une offre de restauration: il n'existe pas de wagon-bar, mais vous pouvez réserver votre repas avant votre voyage. Une offre de snacks et de petit-déjeuner est également proposée à bord.

Le Wifi est disponible dans tous les trains.

Un espace lavabo. Pour les voyageurs de première classe, des douches sont disponibles dans les gares d'Austerlitz et de Toulouse.

Il est possible de réserver une couchette dans un compartiment pour femmes seules.

Vous pouvez voyager avec votre vélo. Ce service est facturé 10 euros .

Quel tarif pour voyager de nuit avec son animal de compagnie? Les petits animaux (moins de 10kg) voyagent dans un sac ou une caisse, au tarif unique de 7 euros . Au-delà, vous devez acheter un billet «animal» à 50% du tarif plein en seconde classe. Pensez à prévoir une muselière pour les chiens. L'animal ne peut pas occuper une couchette, même partagée avec son maître. Il est sinon possible de voyager en places assises ou privatiser votre compartiment.

