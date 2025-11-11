Ce marché de Noël méconnu en Europe coûte deux fois moins cher que ses voisins

Mulhouse se transforme chaque année en village de Noël. ( crédit photo : Getty Images )

Mulhouse se transforme en village de Noël

Située au sud de l’Alsace, dans le département du Bas-Rhin, Mulhouse revêt chaque année ses habits de fête pour accueillir le marché de Noël dans une ambiance familiale et authentique. La 35e édition se déroule du 21 novembre au 27 décembre 2025. Une centaine de chalets investissent la place de la Réunion, au cœur de la vieille ville. Les visiteurs et les locaux viennent flâner, goûter de savoureuses spécialités locales et dénicher des pépites à offrir ou à s’offrir.

La place des Cordiers fait la part belle aux produits du terroir. Les gourmands s’y pressent pour déguster une carpe-frites, une choucroute, des spätzle et des knepfle - deux types de pâtes alsaciennes -, et aussi les fameux bretzels. Le vin chaud reste le breuvage incontournable du marché de Noël. Direction le chalet de Mathilde, une véritable institution à Mulhouse (environ 3 euros contre 5 à 6 euros à Strasbourg et Colmar). Les plus jeunes se régalent d’un chocolat chaud, accompagné d’une délicieuse tranche de pain d’épices (à partir de 10 euros le kilo. C’est le double sur le marché de Noël strasbourgeois).

L’étoffe de Noël donne un caractère unique à l’événement

La tradition textile fait partie du patrimoine de Mulhouse. En hommage à ce passé industriel, la ville fait appel chaque année à une créatrice locale pour imaginer l’étoffe de Noël. Elle est utilisée pour décorer les chalets, les façades, les monuments emblématiques et les vitrines des commerçants. Cet écrin de tissu donne une atmosphère unique au marché de Noël. Pour l’édition 2025, la créatrice Marie-Jo Gebel a imaginé un textile intitulé Perles du Rhin. Il associe des motifs d’oiseaux de paradis et des entrelacs cachemire sur des fonds ivoire et bleu glacé, relevés par des touches de doré. Cette composition raffinée évoque à la fois les brumes du Rhin et l’éclat des lumières de fêtes. Plus de 13 kilomètres ont été tissés dans les Vosges puis imprimés à Munster, garantissant une production 100% locale, labellisée Alsace Terre Textile.

Pendant la période du marché de Noël, la Boutique aux Étoffes commercialise de nombreuses créations conçues à partir de ce textile, comme des nappes (à partir de 48 euros contre 70 à 90 euros pour des produits similaires à Strasbourg), serviettes ( 16 euros les deux), chemins de table, tabliers, sets de table, coussins, accessoires et objets de décoration pour la maison ou le sapin. Le tissu est également vendu au mètre ( 19,50 euros contre 25 à 30 euros à Colmar). La boutique éphémère est située au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville. On y trouve un grand choix d’articles conçus par une vingtaine de créateurs locaux, des objets typiquement alsaciens comme les célèbres moules à kougelhopf ainsi que des produits de bouche.

Les visiteurs découvrent les traditions alsaciennes grâce à la générosité des Mulhousiens

Profitez de votre séjour à Mulhouse pour vous immerger dans la culture locale et vivre un moment authentique et chaleureux grâce à la communauté des greeters . Ces bénévoles passionnés par leur région vous accueillent pour vous faire partager la magie d’un Noël alsacien le temps d’un atelier de confection de bredale - les biscuits traditionnels des fêtes -, ou d’une balade contée dans les rues de la vieille ville. Ces visites coûtent souvent 10 à 15 euros par personne dans les rues et avenues de Strasbourg ou Colmar.

De nombreuses animations vous attendent:

petit train;

concerts et chants participatifs;

lecture de contes et légendes d’Alsace;

rencontre avec le père Noël;

ateliers créatifs et gourmands;

expositions;

visites guidées organisées par la Maison du Patrimoine Édouard Boeglin;

chasse au trésor: explorez Mulhouse en résolvant dix énigmes disséminées à travers la capitale des étoffes alsaciennes, et recevez une récompense si vous trouvez le trésor. Le livret de jeu complet est disponible à l’Office du tourisme ( 2 euros ).

Ces douceurs alsaciennes vont ravir vos palais à Noël - Les truffes au marc de gewurztraminer, cépage emblématique de la région. - Le kougelhopf: gâteau brioché en forme de couronne. - Le berawecka: gâteau typique composé de fruits confits et fruits secs. - Les bredale: biscuits traditionnels. - Le mannele: brioche en forme de petit bonhomme.

