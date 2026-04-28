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Ce logiciel créé par un français permettrait de rouler « entre 100 et 160 km supplémentaires avec un plein »
information fournie par Boursorama avec Newsgene 28/04/2026 à 16:25
Temps de lecture: 1 min

Le logiciel créé par un habitant du Tarn permettrait d'économiser jusqu'à un litre aux 100 km. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Le logiciel créé par un habitant du Tarn permettrait d'économiser jusqu'à un litre aux 100 km. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Un électronicien affirme avoir mis au point un logiciel capable de réduire la consommation de carburant sur la plupart des véhicules. Son invention permettrait de parcourir jusqu’à 160 km supplémentaires avec un plein. Une innovation qui suscite l’intérêt de nombreux automobilistes et professionnels.

Alors que les prix des carburants flambent, un électronicien affirme avoir mis au point un logiciel capable de réduire la consommation de n’importe quel moteur. Baptisé « éco-carburant » , ce dispositif permettrait de parcourir « entre 100 et 160 km supplémentaires » avec un plein de 50 euros, assure son inventeur, Maxence Combes, dans les colonnes de La Dépêche .

Pour développer ce logiciel de reprogrammation qu'il a breveté, le quadragénaire a consacré près de dix ans à l’étude de bases de données issues de milliers de véhicules, de la Renault Twingo à la Maserati. Résultat : une solution qui ne cherche pas à augmenter la puissance du véhicule, mais s'attache à optimiser les paramètres de consommation. En outre, le système fonctionne sur les voitures modernes via la prise diagnostic, mais aussi sur des modèles plus anciens.

Une solution sans modification détectable

Et au vu des résultats avancés - une économie comprise entre 0,8 et 1 litre aux 100 kilomètres - les demandes pour ce logiciel affluent. Elles émanent autant de particuliers soucieux de réduire leur facture à la pompe que de professionnels, comme les taxis, les ambulanciers ou les agriculteurs.

Autre avantage mis en avant : cette innovation ne nécessite ni additif ni nouveau fluide dans le moteur. Elle ne poserait aucun problème lors des contrôles techniques ou des passages en concession. Enfin, elle serait utilisable sur une large gamme de moteurs, des jet-skis aux Harley-Davidson, en passant par les engins forestiers ou le secteur maritime. « Dès qu’il y a un calculateur, nous pouvons intervenir » , assure encore son créateur.

Carburants
Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene
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