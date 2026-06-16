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Carrefour cible le pouvoir d’achat des seniors
information fournie par BoursoBank Clients•16/06/2026 à 08:30
Face au vieillissement de la population, Carrefour lance un programme dédié aux plus de 60 ans baptisé “Carrefour des Générations”. Produits adaptés, services renforcés et nouvelles animations : l'enseigne veut transformer ses magasins de proximité en lieux de vie pensés pour une clientèle senior devenue stratégique pour la consommation en France.
information fournie par The Conversation•16.06.2026•08:30•
Logiquement, quand les prix de l'essence augmentent, l'idée est de les partager pour les diminuer. Une étude menée sur 96 itinéraires importants en France de 2017 à 2022 analyse les effets du prix sur le covoiturage et, de fait, sur la baisse des émissions de gaz ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•15.06.2026•13:03•
Les bonbons sans sucre se multiplient dans les rayons des supermarchés, avec un bon Nutri-Score et une promesse alléchante. Mais cette alternative est-elle vraiment bonne pour la santé et peut-on en consommer sans modération ? Vous l'avez peut-être remarqué : de ...
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information fournie par Boursorama avec Newsgene•15.06.2026•11:25•
Les soldes d'été 2026 auront lieu du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet pour la majorité des départements métropolitains. Mais certaines régions ont leurs propres dates. Voici ce qu'il faut savoir. L'été approchant à grand pas, vous vous demandez peut-être quand ...
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information fournie par The Conversation•15.06.2026•08:30•
Pour rassurer et guider le consommateur, la marque a eu un rôle de repère cognitif. C'est d'ailleurs l'un des dispositifs «inventé» par le capitalisme pour stimuler la consommation. En mobilisant des outils d'intelligence artificielle, il ne s'agit pas seulement ...
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