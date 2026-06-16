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Carrefour cible le pouvoir d’achat des seniors
information fournie par BoursoBank Clients 16/06/2026 à 08:30

Face au vieillissement de la population, Carrefour lance un programme dédié aux plus de 60 ans baptisé “Carrefour des Générations”. Produits adaptés, services renforcés et nouvelles animations : l'enseigne veut transformer ses magasins de proximité en lieux de vie pensés pour une clientèle senior devenue stratégique pour la consommation en France.

Pouvoir d'achat
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