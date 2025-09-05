Carburant à prix coûtant : comme Intermarché, Leclerc renouvelle son opération ce week-end

Le carburant sera à prix coûtant ce week-end chez Leclerc et Intermarché. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

Bonne nouvelle pour les usagers de la route en cette rentrée. Le groupe E. Leclerc a décidé de reconduire son opération de carburant à prix coûtant vendredi 5 et samedi 6 septembre 2025. C'est la quatrième fois cette année que le géant de la grande distribution met en place ce dispositif pour soutenir les Français, mais également tenter de les amener dans ses supermarchés.

« Défendre le pouvoir d’achat de tous »

Leclerc avait déjà proposé du carburant à prix coûtant cet été et le week-end dernier . « Nous voulons donner un coup de pouce direct au budget des familles… et au moral des Français , explique Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, dans un communiqué relayé par LSA . Les témoignages très positifs que nous avons reçus cet été nous indiquent que ça compte pour les familles. C’est une façon très concrète de tenir notre engagement : défendre le pouvoir d’achat de tous » .

Cette opération sera mise en place dans 711 stations-service sur tout le territoire, mais ne concernera pas les stations d'autoroute, le GPL et autres combustibles. L'occasion de retrouver du gazole ou de l'essence en-dessous d'1,50 euro le litre dans certaines communes, précise Auto-Moto .

Une opération gagnant-gagnant

Avec ce dispositif, Leclerc emboîte le pas d'Intermarché , qui lance la même opération ce week-end. Le groupe des Mousquetaires compte plus de 1 500 stations ouvertes 24h/24 et 7j/7 en France. Mais il est conseillé de vérifier en ligne si le commerce situé près de chez vous participe à la promotion.

Si ces coups de pouce à la pompe ne permettent aux enseignes d'engranger de bénéfices, ils ont en revanche pour objectif de soigner leur image. Et de capter éventuellement de nouveaux clients qui profiteraient de leur plein pour réaliser des emplettes dans le supermarché.