Canicule : ce réglage simple à effectuer sur votre chauffe-eau peut faire baisser la température dans votre logement

Le chauffe-eau est une source de chaleur souvent inutile en période de fortes chaleurs. (illustration) (raman1100 / Pixabay)

C'est déjà la deuxième vague de chaleur de 2026 en France et chacun cherche, à sa manière, à faire baisser la température dans son logement. Dans ce but, mais aussi pour des raisons économiques, il est conseillé de s'intéresser à son chauffe-eau, ou cumulus, rapporte Charente Libre . Cet appareil peut en effet représenter à la fois une source de chaleur inutile et un poste de dépense qui viendra alourdir votre facture d'électricité à la fin du mois.

Le cumulus, une source de chaleur malvenue

Durant une canicule, le chauffe-eau tourne en effet inutilement à plein régime pour conserver 150 à 300 litres d'eau à une température comprise entre 55 et 60 °C, jour et nuit, alors même qu'on prend des douches tièdes ou froides. Il représente une source de chaleur passive conséquente qui freine tous les efforts pour refroidir son logement.

Mais surtout, il fonctionne en permanence alors que les besoins en eau chaude sont limités. Pour éviter cela et ne pas finir le mois avec une facture inutilement élevée, un paramètre peut être modifié.

Ne pas éteindre totalement le chauffe-eau

L'astuce consiste à basculer manuellement le contacteur du tableau électrique, normalement situé sur le mode jour/nuit pour le cumulus, sur la position « o ». Cela permettra d'éviter des allumages inutiles et intempestifs. Les appareils les plus modernes disposent également d'un mode « Éco » ou « Absence » qui limitera les coûts énergétiques.

Modifier ce paramètre permettra également de limiter la surchauffe inutile émanant du chauffe-eau. Il est cependant déconseillé de l'éteindre complètement : l'énergie nécessaire pour le relancer, régulièrement ou après une absence, annulera l'économie d'électricité réalisée et fera grimper le mercure.