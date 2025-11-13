 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cadeaux de Noël : quand faire vos achats pour profiter des meilleurs prix ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 13/11/2025 à 16:09
Temps de lecture: 1 min

La fin du mois de novembre serait la période idéale pour acheter ses cadeaux de Noël. (Bru-nO / Pixabay)

La fin du mois de novembre serait la période idéale pour acheter ses cadeaux de Noël. (Bru-nO / Pixabay)

Le mois de décembre n'est pas le plus avantageux pour faire ses achats de Noël, selon les associations de consommateurs. Il est donc conseillé d'anticiper son shopping pour faire des économies.

Acheter ses cadeaux de Noël au dernier moment n'est pas vraiment une bonne idée. Outre le stress et les magasins bondés, c'est aussi l'assurance de payer le prix fort, indique RMC Conso .

Fin novembre, la période idéale

S'y prendre un peu à l'avance permettrait en effet de faire des économies. Selon les associations de consommateurs, la période idéale pour faire son shopping de Noël serait le mois de novembre. Plus particulièrement fin novembre, assurait l' UFC-Que Choisir en 2023, où les prix sont généralement inférieurs de 10% aux prix affichés au début de l'automne.

Les catalogues de jouets garantissent leurs prix jusqu'aux premiers jours de décembre, notait l'association de consommateurs. Conséquence : les enseignes ne sont plus obligées de les pratiquer ensuite. Certains articles sont donc de plus en plus chers jusqu'à Noël. Le pic de cette inflation serait observé à la mi-décembre.

Profiter des périodes de promotions

Des promotions sont aussi pratiquées dès le mois novembre. C'est notamment le cas chez JouéClub, qui propose depuis le début du mois des réductions de 20 %. Sans oublier des périodes promotionnelles telles que le Single Day (la semaine du 11 novembre), le Black Friday (autour du 28 novembre sur plusieurs jours), ou encore le Cyber Monday (1er décembre), détaille RMC Conso . Selon le comparateur de prix Idealo, des produits high-tech et de l'électroménager affichent une baisse de prix moyenne de -30% ou -40% lors du Blak Friday.

En ligne, les prix sont donc variables. Si certains proposent des tarifs avantageux, attention aux arnaques, préviennent nos confrères. Il est donc préférable de faire ses achats sur les sites de grandes enseignes, mais aussi d'éviter les plateformes chinoises où les jouets vendus peuvent se révéler non conformes.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Les Singles' Day, période de promotion venue de Chine, durent jusqu'au 19 novembre. (illustration) (Rupixen / Pixabay)
    Singles' day : c'est quoi cette période de promotion qui dure jusqu'au 19 novembre, juste avant le Black Friday ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 13.11.2025 16:50 

    Avant le Black Friday, il y a le Singles' Day. Cette opération commerciale chinoise célébrant les célibataires a commencé ce mardi et se terminera le 19 novembre. Si les plateformes chinoises sont celles qui y participent le plus, d'autres marques internationales ... Lire la suite

  • Cette captation de l'attention nous concerne tous, quel que soit notre âge, notre statut, à partir du moment où nous utilisons des objets connectés. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Lutter contre le «doomscrolling»: les stratégies des adolescents
    information fournie par The Conversation 13.11.2025 16:30 

    Tous et toutes, nous sommes confrontés aux mécanismes des plates-formes pour nous inciter à rester connectés. Comment garder une maîtrise de son temps numérique? Les adolescents ont leurs stratégies. Le temps des vacances arrive. La réjouissance de cette perspective ... Lire la suite

  • Des destinations peu onéreuses permettent, pendant l’hiver, de profiter du soleil. ( crédit photo : Getty Images )
    5 destinations au soleil pour partir en hiver à moins de 500 euros
    information fournie par Le Particulier pour Conso 13.11.2025 12:00 

    De l'Égypte au Cap-Vert en passant par Chypre, voici les destinations où vous rendre cet hiver pour vous ressourcer et profiter du soleil à moins de 500 euros. Les Baléares, se ressourcer au soleil C'est l'une des destinations les moins chères en hiver au départ ... Lire la suite

  • Le phénomène Labubu est devenu incontournable. ( crédit photo : dtatiana - stock.adobe.com )
    Comment acheter un vrai Labubu au meilleur prix?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 13.11.2025 08:30 

    Les figurines Labubu font fureur en France comme à l’étranger. Ces peluches au large sourire sont devenues des objets de collection prisés, et certaines éditions rares se négocient à prix d’or. Face à cet engouement, les arnaques et les contrefaçons se multiplient. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank