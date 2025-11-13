Cadeaux de Noël : quand faire vos achats pour profiter des meilleurs prix ?

La fin du mois de novembre serait la période idéale pour acheter ses cadeaux de Noël. (Bru-nO / Pixabay)

Acheter ses cadeaux de Noël au dernier moment n'est pas vraiment une bonne idée. Outre le stress et les magasins bondés, c'est aussi l'assurance de payer le prix fort, indique RMC Conso .

Fin novembre, la période idéale

S'y prendre un peu à l'avance permettrait en effet de faire des économies. Selon les associations de consommateurs, la période idéale pour faire son shopping de Noël serait le mois de novembre. Plus particulièrement fin novembre, assurait l' UFC-Que Choisir en 2023, où les prix sont généralement inférieurs de 10% aux prix affichés au début de l'automne.

Les catalogues de jouets garantissent leurs prix jusqu'aux premiers jours de décembre, notait l'association de consommateurs. Conséquence : les enseignes ne sont plus obligées de les pratiquer ensuite. Certains articles sont donc de plus en plus chers jusqu'à Noël. Le pic de cette inflation serait observé à la mi-décembre.

Profiter des périodes de promotions

Des promotions sont aussi pratiquées dès le mois novembre. C'est notamment le cas chez JouéClub, qui propose depuis le début du mois des réductions de 20 %. Sans oublier des périodes promotionnelles telles que le Single Day (la semaine du 11 novembre), le Black Friday (autour du 28 novembre sur plusieurs jours), ou encore le Cyber Monday (1er décembre), détaille RMC Conso . Selon le comparateur de prix Idealo, des produits high-tech et de l'électroménager affichent une baisse de prix moyenne de -30% ou -40% lors du Blak Friday.

En ligne, les prix sont donc variables. Si certains proposent des tarifs avantageux, attention aux arnaques, préviennent nos confrères. Il est donc préférable de faire ses achats sur les sites de grandes enseignes, mais aussi d'éviter les plateformes chinoises où les jouets vendus peuvent se révéler non conformes.