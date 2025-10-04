Brocante permanente: quel est ce lieu qui vous permet de vendre vos objets sans effort ?

(Connaissez-vous le concept de brocante permanente, où il est possible de vendre ses objets en toute liberté et sans effort ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Les brocantes permanentes fleurissent dans l'Hexagone pour répondre à la tendance croissante de la seconde main et du recyclage des objets du quotidien. En quoi ce concept est-il innovant ? Quelles sont les règles à connaître avant de franchir la porte d'une brocante permanente en tant qu'exposant?

Comment fonctionne une brocante permanente?

Effet de mode ou évolution des modèles de brocantes traditionnelles, la brocante permanente semble séduire à la fois vendeurs et acheteurs par les spécificités qui lui sont propres.

Brocante permanente: comment ça marche?

Il s'agit de mettre en vente les objets que vous ne souhaitez pas conserver en en faisant profiter des acquéreurs intéressés grâce à des petits prix. Organisée dans un entrepôt couvert tel un magasin géant composé de mini-stands, la brocante permanente ne subit pas les aléas météorologiques et dispense chaque exposant d'être présent sur le stand aux heures et jours d'ouverture. En effet, le personnel de l'enseigne se charge de renseigner les clients, de circuler dans les allées et de veiller au rangement et à l'ordre sur les présentoirs et rayonnages.

Que vendre dans une brocante permanente?

Comme dans une brocante ou un vide-greniers, le particulier peut tenter de vendre les articles dans de multiples catégories: vaisselle, jeux et jouets, livres, décoration, matériel hi-fi, articles de puériculture, luminaires, textile, vêtements et chaussures… En fonction des ventes, l'exposant peut revenir, pendant les heures autorisées, pour effectuer un réassort ou un contrôle de ses articles encore disponibles à la vente.

Brocante permanente ou dépôt-vente: quelles différences?

La brocante permanente diffère du dépôt-vente à plusieurs niveaux : tout d'abord, chaque exposant (marchand) dispose d'une étagère, d'une penderie ou d'une vitrine qui lui est réservée où il peut agencer et présenter ses articles comme il le souhaite. De plus, il existe une plus grande liberté sur la sélection des articles et sur les prix pratiqués que le marchand fixe sans consulter en amont le gérant du magasin.

Proposant une application et l'accès à un espace personnel sur le web, les brocantes permanentes sont pour la plupart digitalisées et permettent ainsi le repérage en ligne d'un emplacement vide, le paiement de la cotisation due au gérant du magasin pour la location et la consultation des ventes réalisées sur la période.

Le saviez-vous? Les revenus de la vente de produits de seconde main doivent être déclarés au fisc à partir du moment où les recettes dépassent le seuil de 5.000 euros par an (1).

Où trouver une brocante permanente près de chez vous?

Il existe plusieurs enseignes ayant des magasins implantés partout en France: le réseau Bric ada Brac recense à ce jour 12 points de vente essentiellement dans des petites et moyennes villes. Au vide-grenier, il y a une cinquantaine de magasins franchisés qui accueillent des vendeurs temporaires, pour décharger les particuliers de leur marchandise inutile et également de la tâche ardue de vendre les articles unitairement.

Combien ça coûte de déposer ses affaires dans une brocante permanente?

Voici les tarifs couramment facturés par l'enseigne à prendre en compte avant d'exposer ses articles:

Un abonnement: environ 10 euros par semaine.

Une commission prélevée sur les ventes: comprise entre 30 et 40%.

Un supplément d'étiquettes fournies avec prix, libellé et code-barre (au-delà du premier lot souvent offert).

Certes plus chère qu'une inscription à un vente saisonnière en plein air sur une place de village ou un terrain de sport, la brocante permanente intègre les frais d'encaissement, de mise en avant des produits confiés, de gardiennage et le coût indirect du personnel présent à la place du vendeur sur le lieu de vente.

En revanche, le prix étant affiché sera ferme: il ne laisse pas la place à la négociation comme dans un vide-greniers où les tarifs peuvent être discutés.

Pour réduire la manutention de vos objets lourds ou encombrants, vous pouvez également opter pour un site de vente en ligne tel que Selency (partenaire The Corner*) où les commissions sont plafonnées en général à 25% et où le retrait de la marchandise chez vous est proposé sur demande. Restera à planifier la prise de photos de qualité et le dépôt de l'annonce.

A savoir Vente au déballage: quelles sont les règles en vigueur en France? Les particuliers sont limités à deux ventes au déballage par an au maximum, c'est-à-dire installées dans des espaces non prévus initialement pour la vente au public (rue, trottoir, parking, hall d'un centre commercial, entrée d'un hôtel…). Ainsi les exposants des magasins de brocante permanente, accueillant toute l'année dans leurs murs des visiteurs et clients, ne sont pas soumis à cette même contrainte (2).

Avec du temps gagné et de l'argent à la clé, la brocante permanente a de l'avenir! Si vous disposez d'un stock de marchandises à écouler, quelle que soit la saison, et que vous souhaitez ne vous occuper de (presque) rien, le concept de brocante permanente pourrait être fait pour vous. Il vous reste à faire vos calculs pour estimer la rentabilité de l'opération.

À lire aussi:

Tout savoir sur le bonus réparation de l'Etat

Ces 4 raisons de craquer pour un modèle d'exposition lors de votre shopping

Vinaigre, levure, après-shampoing… Ces astuces sauvent-elles vraiment vos vêtements?

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de cette enseigne à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez : Selency.

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner.

(1) https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2024/02/Focus-239-Economie-de-la-debrouille.pdf

(2) https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22397

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK The Corner, c'est le programme d'avantages réservé exclusivement aux clients BoursoBank, qui propose des bons plans sous forme de réductions en cashback, remises immédiates et bons d'achats. Plus de 20 millions d'euros économisés par nos clients l'an dernier, et toujours plus d'enseignes partenaires (plus de 140) auprès desquelles profiter de parcours d'achat simplifiés et de réductions… Alors pour commencer à économiser sur vos dépenses dès à présent, ayez le réflexe The Corner ! Découvrir The Corner