Braderie, brocantes, vide-greniers. Comment éviter les pièges et repartir avec les bonnes affaires

Mieux vaut s'armer de patience et se fixer des limites pour dénicher la perle rare dans une brocante. (illustration) (jackmac34 / Pixabay)

Les brocantes et vide-greniers se multiplient depuis le printemps et l'arrivée des beaux jours. Ces évènements permettent à certains de se séparer d’objets devenus inutiles et à d’autres de faire de bonnes affaires. Pour que l'opération soit un succès, il peut être malin de respecter certaines consignes. La fondatrice de la brocante Retour de chine a livré ses conseils à Ouest-France samedi 16 août.

Pour Valérie Hache, mieux vaut se rendre tôt à ces évènements, sans pour autant arriver en pleine nuit. « Même si beaucoup de gros brocanteurs sont là dès 5 h ou 6 h avec leur lampe frontale et sont déjà partis à 8 h, je n’ai pas l’impression de rater quelque chose , a confié la spécialiste. À 7 h, les retardataires s’installent encore, et puis certains gardent de beaux objets de côté justement pour ne pas les vendre aux brocanteurs. » Sans oublier que la négociation peut être plus difficile en début de journée et plus facile à la fin de la brocante.

Prendre son temps… mais pas trop !

Avant d’acheter leur trouvaille, certains clients peuvent être tentés de faire un petit tour de repérage. Mauvaise idée : « L’objet convoité n’y sera plus quand vous reviendrez, si ce n’est des articles que l’on trouve régulièrement dans les vide-greniers » . Reste qu’il est tout de même possible de prendre son temps et même de vérifier sur Internet la valeur d’un objet ou encore de se renseigner sur la marque ou les caractéristiques. Un conseil qui vaut encore plus si l’acheteur a jeté son dévolu sur un article en particulier.

Quant à savoir si le prix demandé est acceptable, quelques indices peuvent permettre de le déterminer. Si l'objet en question est ancien, « le mieux est de demander d’où ça vient. Du grenier d’un grand-parent ? , détaille l'experte. Ça donne déjà une vague idée de l’époque. » La vaisselle, par exemple, doit être signée. Pour pouvoir s'armer de patience et ne rater aucun stand, il est recommandé de s'équiper correctement.

Regarder partout

Des vêtements adaptés à la météo, des chaussures confortables pour arpenter les allées mais aussi des sacs pour transporter ses achats seront bien utiles. Attention, avoir de la monnaie sur soi peut être primordial, notamment si le vide-greniers a lieu dans un secteur, où les distributeurs se font rares. Et pour trouver la perle rare, mieux vaut être prêt à donner un peu de sa personne pour fouiller.

« Quand je débutais, je laissais un peu de côté les cartons, mais on y trouve des merveilles » , a témoigné Valérie Hache. Cette dernière recommande également de faire preuve de politesse avec les vendeurs, notamment avant l'étape délicate de la négociation. Pour ne pas se faire avoir ou être emporté par son enthousiasme, il peut être judicieux de se fixer un prix maximum.

L’art de la négociation

La spécialiste du chinage préconise, au moment de la discussion, de « ne pas dépasser 20 % du prix, ça ne se fait pas » . Pour obtenir un meilleur tarif, prendre plusieurs objets ou un lot peut aider, tout comme pointer du doigt les imperfections. Mais, dans ce cas, en restant respectueux et positif. « Certains des objets qui ont appartenu à leur famille proche, c’est parfois dur de s’en séparer. Prendre le temps de discuter, avec le sourire, ça peut changer la donne » , a assuré Valérie Hache.