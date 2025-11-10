Boulangeries, bars, boucheries… Les commerces de proximité les plus appréciés des Français

Fréquentées par 65 % de la population, les pharmacies arrivent à la deuxième place des commerces de proximité préférés des Français. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Une récente étude montre que 75% des Français vont régulièrement dans les boulangeries et pâtisseries, ce qui en fait le commerce de proximité le plus populaire. Ils sont aussi plus d'un sur deux à se rendre souvent en pharmacie ou dans les restaurants.

Si les supermarchés sont pratiques, cela n'empêche pas la population de continuer de faire ses emplettes dans les commerces de proximité. À ce sujet, la quatrième édition du Palmarès Shop Small, réalisée par American Express et l'institut Statista, a été publiée le jeudi 5 juin 2025. Celle-ci montre que les Français ont toujours beaucoup d'intérêt pour ces boutiques, rapporte RMC Conso . Certains commerces sont toutefois plus plébiscités que d'autres.

Les boulangeries en tête

En tête du classement, ayant porté sur 86.000 commerces de proximité dans les 30 villes les plus peuplées de France, on retrouve ainsi les boulangeries et pâtisseries, fréquentées régulièrement par 75% des Français. 42% y vont même une fois tous les deux jours. À Nice, elles sont fréquentées quotidiennement par 79% des habitants.

Viennent ensuite, dans le palmarès général, les pharmacies, fréquentées par 65% des Français, puis les restaurants, où va souvent un Français sur deux. Ce chiffre monte même à 60% pour les Lyonnais. Ces derniers sont aussi plus nombreux (56%) à aller chez le boucher par rapport à la moyenne globale (46%). Les Français font aussi attention à leur apparence, puisque 43% vont régulièrement chez le coiffeur et 38% dans des boutiques de prêt-à-porter, chaussures et bijoux.

Bars, épiceries, librairies…

Le reste du top 10 se compose des bars et cafés, fréquentés régulièrement à 38%, des épiceries (36%), des primeurs (33%) et enfin des librairies (30%). Si 46% des Bordelais vont souvent dans les bars et cafés, 42% des Parisiens, eux, se rendent fréquemment dans les librairies.

