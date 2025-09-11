Boostés par les réseaux sociaux et les influenceurs, ces nouveaux produits ont cartonné cette année

Les consommateurs se sont laissés séduire par de nouveaux produits en 2025. (illustration) (Ccipeggy / Pixabay)

Les réseaux sociaux dictent-ils nos habitudes de consommation ? C'est ce qui semble ressortir du classement publié lundi 8 septembre 2025 par le cabinet NielsenIQ et les éditions Dauvers, et qui dévoile le top 20 des produits alimentaires les plus prisés des Français cette année.

Snacks et produits d'entretien en tête

Le classement, relayé par RMC Conso , se penche plus précisément sur les meilleures innovations, à partir de la rentrée 2024, en se basant sur le chiffre d'affaires de différentes marques. On retrouve en première position Lactel, qui a engrangé 5 millions d'euros avec son lait vitaminé VitaVie. Le podium est complété par Skip avec sa nouvelle lessive Circuit Court, et par Franui et ses billes de framboise enrobées de chocolat.

Dans la suite du classement, on retrouve plusieurs aliments plaisir comme les bouteilles Ciao Kombucha, les barres chocolatées Feastables, la pâte à tartiner Nella Delice ou encore la marque Schofrulade, qui propose des produits similaires à Franui. Les glaces, crèmes glacées, produits d'hygiène et produits d'entretien complètement ce top. L'étude note la quasi-absence du groupe Ferrero (Nutella, Kinder), d'habitude bien représenté dans le classement.

L'influence confirmée des réseaux sociaux

La plupart des nouveaux produits mis en avant dans ce top ont connu un essor fort et rapide grâce aux réseaux sociaux. C'est le cas de Franui, qui a bénéficié d'une incroyable visibilité en ligne avant d'arriver finalement dans les supermarchés français. Pas moins de 700 000 pots se sont écoulés chaque mois et le produit a plusieurs fois été en rupture de stock. Ciao Kombucha, lancée par Squeezie, et Feastables, imaginée par MrBeast, ont elles bénéficié de leur lien avec des influenceurs très suivis sur Internet.

Plus tôt cette année, une étude du cabinet Nielsen révélait déjà que 43 % des consommateurs français s'informaient désormais sur les produits alimentaires via les réseaux sociaux. Le classement vient donc confirmer cette tendance qui bouleverse le marché. Les réseaux sociaux ont aujourd'hui une place essentielle en matière de consommation, en créant parfois ex nihilo de la demande, qui génère à son tour une offre spécifique.