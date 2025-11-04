Black Friday : quand les promotions vont-elles commencer ?

Le Black Friday tombe le vendredi 28 novembre cette année. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

Le Black Friday approche. Comme tous les ans, cette opération commerciale désormais bien ancrée dans le calendrier des consommateurs français aura lieu le 4e vendredi du mois de novembre, qui tombe le 28 cette année. L'occasion notamment de faire le plein de cadeaux sans se ruiner à quelques semaines de Noël.

Le « Black Friday » a déjà commencé dans certaines enseignes

D'autant que ce rendez-vous s'est largement développé en France ces dernières années et dure en réalité bien plus qu'une journée, rapporte RMC Conso . Vous pourrez ainsi profiter de réductions en ligne et dans une large majorité de magasins tout le week-end, du 28 au 30 novembre. Certaines enseignes ont même déjà lancé les hostilités, comme la Fnac et ses « Avant-premières Black Friday » qui ont été lancées sur son site . Boulanger aussi anticipe avec le « Black Friday avant l'heure » qui permet de bénéficier de promotions jusqu'à - 40 %.

Les bonnes affaires liées à cet événement commercial devraient également se poursuivre après le week-end du 28 novembre. Le week-end suivant, du 6 et 7 décembre, devrait être concerné. Mais vous aurez certainement moins de chance de trouver votre bonheur.