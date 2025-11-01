Bal costumé, carnaval, soirée déguisée: suivez le guide pour louer votre tenue

Plutôt que d’acheter un déguisement qui ne sera porté qu’une fois, mieux vaut le louer. ( crédit photo : Getty Images )

Entre Mardi Gras et Halloween, le calendrier regorge d'occasions de porter un costume d'époque ou un déguisement original. Inutile de sortir votre nécessaire à couture ou d'investir dans un costume coûteux pour une soirée entre amis: des magasins spécialisés et des plateformes en ligne entre particuliers proposent un large choix de costumes à louer partout en France. La location de déguisements séduit par son côté pratique, économique et responsable. Suivez le guide pour briller lors de vos soirées déguisées, bals costumés ou carnavals sans compromettre votre budget.

La plateforme Deguizland révolutionne la location de déguisements à des prix accessibles

Deguizland est l'un des acteurs les moins chers du marché. Le site permet de louer des déguisements partout en France dès 12 euros . Cow-boy, super-héros, animaux ou encore homme préhistorique, les choix sont variés. Pour 50 euros de commande, la livraison est offerte. Le retour des costumes loués est entièrement gratuit et un service premium permet d'être livré en 24 heures. Le site vend également de multiples accessoires pour rendre la fête encore plus animée avec des lanternes volantes, des confettis et des cotillons.

Guizme facilite l'achat de costumes sans se ruiner

Un déguisement de pirate ou de star du disco fait toujours sensation lors d'une soirée. À défaut de pouvoir le louer, pourquoi ne pas acheter ce costume à un bon prix et le retourner ensuite? Le site Guizme propose ce système avec des réductions allant jusqu'à 70% sur tout le site. La plateforme permet d'acheter des déguisements neufs ou reconditionnés pour diminuer sa facture. Vous pouvez ainsi trouver un déguisement de squelette à 35 euros au lieu de 70 euros ou un costume de pilote d'avion reconditionné à seulement 12,50 euros . Le site permet aussi de s'orienter uniquement vers des déguisements pouvant être repris. Vous pouvez donc acheter votre costume pour la soirée et le retourner complet et intact sous 30 jours, sans le laver en utilisant l'étiquette retour fournie gratuitement.

L'Atelier La Colombe mise sur des costumes haut de gamme à partir de 90 euros

Pour des costumes plus travaillés à louer, vous pouvez vous tourner vers l' Atelier La Colombe , à Strasbourg. Cette caverne d'Alibaba présente de véritables costumes des années 1900 ou des parures de Jules César dignes d'un film de cinéma, à louer à la semaine. Les prix se situent entre 90 euros pour la robe Premier Empire bleue et 250 euros pour louer le costume Louis XIV bleu et rouge. L'atelier offre également des accessoires tels que des capes en velours ou satinées, disponibles à la location pour 30 euros par semaine. L'ensemble des costumes est à récupérer et à rapporter en boutique une fois la fête terminée.

La location entre particuliers démocratise le déguisement à très petit prix avec Kiwiiz

Pour des prix encore plus bas, vous pouvez passer par la plateforme Kiwiiz , une plateforme d'échanges entre particuliers. On y trouve de multiples annonces pour louer des déguisements à 10 euros , voire 5 euros la journée. Le site permet également de poster ses propres annonces si vous êtes à la recherche d'un costume bien précis. De «Xena la guerrière» à «Superman», il y en a pour tous les goûts. Kiwiiz est aussi spécialisé dans la location d'objets. Il est donc possible d'y trouver les éléments décoratifs et accessoires nécessaires à votre soirée.

Les associations facilitent l'accès aux déguisements pas chers

Pour trouver des costumes pas chers à louer, on peut aussi se tourner vers les associations. En région parisienne, l'association Costume sur Seine met en location des costumes complets, accessoires compris, pour 50 euros les 3 jours. Aux doigts de fées à Saint-Christo-en-Jarez (Loire) propose également de louer une série de costumes pour adultes et enfants. Les prix en associations sont souvent moins élevés comparés aux boutiques classiques ou aux plateformes.

Carnavals, bals costumés: les événements à vivre déguisés rassemblent petits et grands partout en France D'autres rendez-vous costumés se déroulent tout au long de l'année. En Aquitaine, l'Opéra national de Bordeaux ouvre ses stocks de costumes pour vous vêtir lors de ses trois bals masqués (février, mars et juin). Le Grand Bal masqué du château de Versailles attire chaque année les amateurs de perruques poudrées et de robes à crinolines. Si vous préférez le style vestimentaire de la noblesse du Moyen-Âge, les châteaux de la Loire accueillent régulièrement des dîners costumés dédiés à cette époque. Le carnaval offre une parenthèse festive propice au déguisement. En France, de nombreuses communes sont connues pour ces grands moments de festivité totalement gratuits, à commencer par le carnaval de Dunkerque où les bals et défilés se déroulent de février à avril. Tout aussi impressionnant, le carnaval de Nice se tient généralement du mois de février au mois de mars, avec ses chars géants. En Normandie, la commune de Granville est aussi connue pour son carnaval de février, l'un des plus anciens de France. En Outre-mer, la période de janvier à mars est également celle du carnaval. En Guadeloupe, le raffinement des costumes fleuris s'accorde à la richesse des danses festives. Paris célèbre également le carnaval, chaque année entre fin février et début mars.

