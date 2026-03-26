Avion : transformer son siège en véritable lit, une nouvelle option à venir pour les voyageurs en classe éco

D'après la compagnie, plus de 200 de ses Boeing 787 et 777 seront équipés de cette option, qui sera proposée aux clients dès 2027. Illustration. (Friasfoto / Pixabay)

Des allures de première classe. La compagnie aérienne américaine United Airlines a annoncé la mise en place prochaine d'une nouvelle option pour les voyageurs en classe économique. Nommée « United Relax Row », celle-ci permet de profiter d'un vrai lit dans l'avion en rabaissant trois sièges d'une même rangée, rapporte BFM Business , mercredi 25 mars 2026.

Un déploiement en 2027

« Bienvenue à United Relax Row, trois sièges United Economy adjacents avec repose-jambes réglables qui peuvent être relevés ou abaissés pour créer un espace confortable et allongé pour se détendre... Vous recevrez également un surmatelas, une couverture et deux oreillers » , écrit l'entreprise. Cerise sur le gâteau : les enfants auront même droit à une peluche.

D'après la compagnie, plus de 200 de ses Boeing 787 et 777 seront équipés de cette option, qui sera proposée aux clients dès 2027. Chaque avion pourra accueillir jusqu'à 12 rangées pouvant être transformées, soit quatre lits par appareil en théorie. « Que vous voyagiez en famille, seul ou en couple, vous aurez la liberté de vous étirer, de vous installer confortablement et de personnaliser votre voyage » , ajoute United Airlines.

Des offres en évolution

En revanche, on ne connaît pas encore les modalités pour en profiter. Sera-t-il par exemple nécessaire de réserver toute une rangée même lorsqu'on voyage seul ? Des précisions devraient être apportées dans les prochains mois. Toujours est-il que cette nouvelle possibilité s'inscrit dans une volonté plus globale des compagnies aériennes d'améliorer leurs offres ces dernières années, comme avec la mise en place d'une classe intermédiaire entre la classe économique et la business.