Avec des ventes qui explosent, les voitures sans permis séduisent de plus en plus

En 2024, on dénombrait 31.714 immatriculations de voitures sans permis, soit une augmentation de 137,1 % par rapport à 2019. Illustration. (Hans / Pixabay)

Les voitures sans permis on le vent en poupe. C’est ce que démontrent les chiffres communiqués par Leboncoin et relayés par RMC Conso , ce mardi 7 octobre 2025. L’arrivée de nouveaux modèles sur le marché a notamment dopé les ventes de ces véhicules, désormais particulièrement prisés des jeunes.

Une hausse de plus de 130 % en cinq ans

C’est notamment le cas de la Citroën Ami, une voiture sans permis 100 % électrique lancée en 2020. Son prix de 8.000 euros fait qu’elle est plus abordable que ses concurrentes. Avec un moteur bridé à 45 km/h, elle est ainsi devenue la nouvelle coqueluche des adolescents, qui peuvent la conduire dès 14 ans munis d’un permis AM (anciennement BSR).

Une tendance sur laquelle ont surfé d’autres constructeurs automobiles, comme Fiat et Renault. Une voiture sans permis sur deux vendue en France en 2024 était électrique. Cette année-là, on dénombrait 31.714 immatriculations de voitures sans permis, soit une augmentation de 137,1 % par rapport à 2019, où elles n’étaient que de 13.376. Sur Leboncoin, les ventes ont également doublé en cinq ans.

Personnes âgées et jeunes urbains

Si la voiture sans permis ne représente qu’environ 0,5 % du marché total, selon le directeur général Leboncoin Auto, Olivier Flavier, il s’agirait d’une évolution durable et structurelle, qui ne se limite pas à un simple effet de mode ou à une hausse ponctuelle.

Les acheteurs sont principalement des personnes âgées sans permis en zone rurale, et des jeunes urbains « qui parcourent 15 à 20 km par jour maximum et recherchent un modèle électrique » , précise le responsable. Il évoque également des délais d’obtention du permis parfois très longs, poussant les plus jeunes à se tourner vers ce type de véhicules.