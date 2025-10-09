Automobile : essence, diesel, électrique… Le retour des bonnes affaires sur le marché de l’occasion

Selon Leboncoin, les modèles électriques voient leurs prix chuter de près de 1.950 euros en un an et plus de 9.000 euros depuis 2023. Illustration. (Florian Pircher / Pixabay)

Si vous prévoyez d’acheter un véhicule, le marché de l’occasion vous tend les bras. Comme le rapporte Capital ce mercredi 8 octobre 2025, les voitures d’occasion sont proposées à des tarifs de plus en plus bas ces derniers mois, après plusieurs années de flambée. C’est ce qui ressort des analyses de plusieurs sites de revente en ligne.

Jusqu’à 10.000 euros de baisse

En l’espace d’une année, le coût moyen d’un véhicule d’occasion a chuté de près de 1.000 euros, passant pour la première fois sous la barre des 20.000 euros, selon l’observatoire de septembre de La Centrale. Une situation favorisée par l’arrivée massive de véhicules récents issus de retours de leasing. Ainsi, d’après le site spécialisé, il est possible d’acheter une Tesla Model 3 à moins de 27.000 euros, une Toyota Yaris Cross hybride à 24.000 euros ainsi qu’une Citroën C3 essence pour environ 11.300 euros. De quoi rassurer les acheteurs « qui voient aussi l’électrique devenir une option aussi accessible » , commente La Centrale.

Leboncoin confirme cette tendance dans son baromètre annuel, évoquant une baisse pouvant atteindre jusqu’à 10.000 euros par rapport à 2021, au plus fort de l’inflation. Les véhicules diesel affichent une moyenne de 17.324 euros, soit 966 de moins qu’en 2024 et 3.465 de moins qu’en 2023. Les voitures essence, elles, se négocient autour de 17.937 euros, en recul de 670 euros en un an et de plus de 3.000 sur deux ans.

Des modèles électriques plus accessibles

La tendance est encore plus marquée pour les modèles électriques, qui perdent près de 1.950 euros en un an et plus de 9.000 euros depuis 2023. Les hybrides, elles, reculent d’environ 1.900 euros et 5.600 euros sur deux ans. « Les véhicules hybrides et électriques continueront d’être les grandes stars du marché. La baisse continue des prix des véhicules d’occasion, combinée à une offre élargie, permettra aux consommateurs de faire de réelles économies tout en accédant à des véhicules plus écologiques » , estime Leboncoin.