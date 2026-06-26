Certains petits commerçants fixent un montant minimum pour payer par carte bancaire, voici pourquoi

Certains commerçants fixent un montant minimum pour les paiements par carte bancaire. (illustration) (Pixabay / flyerwerk)

Oui, un commerçant peut fixer un montant minimum pour un paiement par carte bancaire. Il peut même refuser purement et simplement ce moyen de paiement ou n'accepter que certaines cartes, indique l'administration sur son site officiel . Avec une condition toutefois : ces exigences doivent être affichées dans son magasin.

Des commissions à payer sur chaque paiement par carte bancaire

Cette pratique est relativement répandue chez les petits commerçants car ces derniers doivent souvent payer des frais de commission sur chaque paiement par CB. En clair, ils doivent verser un pourcentage de la transaction à leur établissement bancaire. Ce pourcentage va de 0,3 à 1,75% auquel il faut ajouter les frais de réseau qui oscillent entre 0,1 et 0,2 % du montant des achats et la commission d’interchange (somme versée par la banque du vendeur à celle de l’acheteur) qui est limitée à 0,20% pour une carte de débit et 0,30% pour une carte de crédit par la loi européenne.

Pour les petits achats, les commerçants préfèrent donc le liquide afin de réduire ces frais qui peuvent représenter une somme non négligeable sur un mois ou une année. « Si un commerçant refuse illégalement un paiement par carte, vous pouvez le signaler auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) » , peut-on lire sur le site du Service public.