Achats groupés : une solution économique, mais pas toujours sans risque

Ce mode d’achat est présenté comme vertueux pour les entreprises et pour les consommateurs, avec des réductions pouvant aller jusqu’à 30 %. Illustration. (Preis_King / Pixabay)

Déjà connus pour les fournitures scolaires, les achats groupés gagnent désormais du terrain pour le fioul, les pellets, le bois de chauffage, l’électricité, le gaz ou encore les forfaits mobiles. Présentés comme un moyen efficace de réduire les coûts, ils peuvent toutefois être limités, en particulier lorsqu’ils passent par des intermédiaires peu fiables, rapporte RMC Conso , lundi 6 octobre 2025.

Un mode d’achat vertueux

Le principe des achats groupés repose sur une idée simple : plusieurs consommateurs s’unissent pour acquérir un même produit ou service, afin de bénéficier de tarifs préférentiels. Les entreprises y trouvent aussi leur compte, car ces achats groupés leur permettent de séduire un large public en une seule opération. De plus, ils économisent sur le marketing et réalisent parfois des économies d’échelle sur la production.

Cette pratique est souvent lancée à l’échelle locale par une collectivité, une association, un comité d’entreprise ou, plus rarement, une entreprise. Ils peuvent passer par une plateforme spécialisée, comme Achetons Groupé, pour faciliter le rassemblent des clients. Ce mode d’achat est présenté comme vertueux pour les entreprises et pour les clients, avec à la clé des réductions pouvant aller jusqu’à 30 % par rapport au prix habituellement proposé et un boost de visibilité pour les prestataires.

Des limites à connaître

Mais plusieurs problèmes se posent. D’abord, l’achat groupé n’est pas adapté à toutes les situations. « L’achat groupé n’est pas si simple, il faut des produits ou services sur lesquels il peut y avoir une offre standardisée » , détaille Julien Froidure, fondateur d’Achetons Groupé. Ce système a également tendance à mieux fonctionner lorsque les groupes sont faciles à constituer et que le produit concerné est assez cher en temps normal.

La plateforme Groupon a par ailleurs mis en avant d’autres problématiques. Les tarifs proposés ne permettaient pas toujours aux prestataires de rester rentables. Quant aux clients, ils se plaignaient de prestations de moindre qualité qu’ils devaient régler en avance, avec un droit de rétractation pas toujours clair. Ainsi, lorsque l’on passe par une plateforme, il faut se renseigner sur sa fiabilité et opter pour une initiative sans engagement à l’inscription, sans obligation d’achat et sans paiement en amont. Enfin, attention aussi aux groupes constitués sur les réseaux sociaux, en raison de leur absence d’encadrement.