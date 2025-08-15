Abonnements multimodaux: une alternative économique pour réduire son budget transports

Les abonnements multimodaux facilitent les déplacements en combinant train, bus, métro et vélo. ( crédit photo : Getty Images )

Train, bus, métro, vélo en libre-service… L'abonnement multimodal permet d'utiliser tous les modes de déplacement avec une souscription unique. Cette offre de mobilité simplifiée et économique se développe dans les grandes villes.

Le Petit Rouleur dijonnais: un abonnement innovant pour réduire ses dépenses de transport

Les abonnements multimodaux peuvent-ils convertir les automobilistes aux mobilités douces? C'est le pari de la ville de Dijon. Pour inciter les automobilistes à moins utiliser leur voiture, la municipalité a mis en place via l'opération Keolis Dijon Multimodalité , un abonnement d'un genre nouveau, destiné aux habitants du centre-ville. Son nom est «Petit Rouleur». Pour moins de 65 euros par mois et à la condition de ne pas prendre sa voiture plus de dix fois, cet abonnement prend en charge les places de stationnement, l'accès aux transports publics, aux vélos en libre-service en courte et longue durée, ainsi qu'aux VéloParks de la ville. Un choix économiquement avantageux pour inciter à laisser sa voiture au garage.

Des abonnements combinés à Marseille et Nice pour se déplacer à moindre coût

De nombreuses villes françaises mettent en place des abonnements multimodaux pour inciter la population à se tourner vers les mobilités durables. Ces formules permettent d'accéder à l'ensemble des transports en commun à prix réduit. C'est le cas par exemple du Pass Sud Azur : vous avez la possibilité de profiter des trains, des bus et des tramways de tout le département des Alpes-Maritimes pour 82 euros par mois, en illimité. Dans la métropole Aix-Marseille, les abonnés au réseau de transports en commun ont accès aux vélos en libre-service du territoire «levélo» gratuitement, toute l'année. Cette offre est réservée aux titulaires d'un Pass intégral, d'un Pass métropole, d'un Pass permanent ou d'un Pass annuel. Cela représente une économie de 72 euros par an.

Un abonnement combiné en Centre-Val de Loire pour plus de flexibilité

La région Centre-Val de Loire propose également des abonnements multimodaux pour faciliter les déplacements quotidiens. L'offre Rémi Zen permet d'emprunter les trains régionaux et d'accéder aux réseaux de transport en commun partenaires. Le métro, les bus et les tramways d'Île-de-France sont ainsi en accès illimité avec l'option Navigo. Une alternative sans Navigo est également disponible. Elle permet d'embarquer à bord des trains régionaux et de certains réseaux de transport urbain en Centre-Val de Loire (bus et tramways) dans les agglomérations partenaires comme Dreux, Orléans, Chartres, Châteauroux ou Tours.

La prise en charge par l'employeur permet d'économiser sur les frais de transport

Quand l'employeur contribue aux frais, se déplacer devient avantageux pour les salariés éligibles. Cette prise en charge couvre l'abonnement aux transports en commun ou un service de location de vélo pour se rendre sur son lieu de travail. C'est en tout cas un droit inscrit au Code du travail . Le montant minimum de remboursement est évalué à 50% du prix de l'abonnement. Dans la fonction publique, ce taux est fixé à 75%. Certains employeurs donnent le choix à leurs employés de renoncer à ce remboursement partiel de l'abonnement aux transports en commun pour profiter d'une aide aux solutions de mobilité douce (location de vélo électrique…). Elle se présente sous forme d'un forfait annuel, d'un même montant pour chaque salarié.

Les meilleures applications mobiles pour compter son nombre de pas Les podomètres sont de plus en plus populaires. De nombreuses applications permettent de compter ses pas et d'atteindre le seuil des 10.000 pas par jour, recommandés par l' Assurance Maladie . Parmi les applications incontournables, on retrouve Podomètre compteur de pas, de ITO technologies, Inc. L'application est la plus téléchargée de Google Store (plus de 50 millions de téléchargements) et la mieux notée (4,8 étoiles sur 5). Simple à utiliser, elle permet de compter son nombre de pas, de se challenger autour de défis et de convertir les pas réalisés en calories éliminées. Vous pouvez également définir la sensibilité du téléphone à votre rythme de marche. Plus sophistiquée, l'application Google Fit intègre un podomètre. Les informations collectées peuvent être mises en relation avec différentes marques de montres connectées type Garmin ou Samsung disponibles sur Cdiscount ou Fnac (partenaires The Corner *). Vos performances peuvent aussi être partagées sur un grand nombre de plateformes comme Nike+, Runkeeper et Strava pour améliorer vos performances. Enfin, Podomètre Pacer a pour originalité d'afficher vos parcours sur une carte et vous permet de partager vos progrès avec les membres de votre communauté. Des défis sont organisés tous les mois par l'application pour vous inciter à marcher davantage.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Fnac , Cdiscount .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

LABAZ, e-Pass Jeunes, Jeun'Est: connaissez-vous ces cartes bons plans pour les jeunes en région?

Le top 3 des applis VTC pour rentrer de soirée

Quelle est la meilleure solution pour faire voyager vos enfants seuls en train?