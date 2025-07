6 hébergements insolites pour les fans d’Harry Potter

Certains hébergements permettent de se plonger dans l’univers d’Harry Potter. ( crédit photo : Getty Images )

L'univers du jeune sorcier le plus célèbre de la littérature et du cinéma n'a pas de secret pour vous ou votre enfant? Offrez-vous un séjour placé sous le signe de la magie grâce à notre sélection de logements décorés sur le thème d'Harry Potter partout en France.

Le Gîte du sorcier et le Grand Gîte du sorcier à Colmar

Ces deux logements décorés par une fan inconditionnelle d'Harry Potter se situent à 5 minutes à pied du centre-ville historique de Colmar et de la Petite Venise. Les vieilles pierres, le mobilier ancien et la multitude de détails nous transportent instantanément à Poudlard! Le Grand Gîte du sorcier peut accueillir jusqu'à 7 personnes (à partir de 329 euros la nuit pour 4 personnes), et le second gîte , 4 personnes (à partir de 129 euros la nuit pour 2). Réservation sur le site d'Airbnb (partenaire The Corner *).

Le Gryffondor à Grenoble

Venez vivre une expérience inoubliable en plein cœur de Grenoble. À votre arrivée, vous pénétrerez dans la majestueuse salle commune de la maison Gryffondor. Tapisserie de la dame à la licorne, galerie de portraits, tentures pourpre et or: l'immersion est totale. Ce grand studio peut héberger jusqu'à 4 voyageurs. À partir de 149 euros . Réservation sur le site d'Airbnb.

Le Manoir de Bois-en-Ardres

Montez à bord du Magicobus pour une nuit insolite . Bonne nouvelle, l'accès est autorisé aux moldus! Cet authentique bus à impériale est installé au milieu d'un domaine de trois hectares, à dix kilomètres de la Côte d'Opale (Pas-de-Calais). Vous trouverez un salon, un coin repas et une kitchenette au rez-de-chaussée, et un dortoir avec un lit double et trois lits simples à l'étage. Balai volant, baguette magique, cape de sorcier, jeux de société: de nombreuses surprises vous attendent! Le tarif est de 110 euros par nuit pour deux, petit-déjeuner inclus. Réservation sur le site d'Airbnb.

Le Manoir de Bois-en-Ardres propose deux autres logements aménagés sur le thème d'Harry Potter. La suite familiale des sorciers, composée d'une chambre parentale et d'un dortoir, peut accueillir jusqu'à 5 personnes. La chambre des potions plaira aussi aux fans de Serpentard. Elle comporte un lit double et un canapé-lit. Le tarif est de 170 euros pour quatre, petit-déjeuner inclus. Plus d'informations sur www.manoirboisenardres.fr , et sur le site d'Airbnb.

L'appartement du sorcier bordelais

Direction Bordeaux ou Dijon pour un séjour dépaysant placé sous le signe de la magie. Ce studio de 34m² situé dans le quartier historique de Saint-Pierre peut accueillir de 2 à 4 convives. D'Hedwige à Fumseck en passant par le Choixpeau, tous les éléments phares de la mythique saga sont au rendez-vous. Installez-vous confortablement face à l'écran pour une soirée home cinéma avec Harry et ses amis. La location est affichée au prix de 190 euros . Réservation sur appartementdusorcier.com ou sur le site d'Airbnb.

Les Troyes Balais

Les ruelles étroites de la ville médiévale de Troyes ne sont pas sans rappeler le célèbre Chemin de Traverse. L'appartement de 67m² est situé au 2e étage d'une maison bourgeoise refaite à neuf. Il dispose d'un salon décoré dans l'esprit de la salle commune de Gryffondor, de deux chambres et d'une salle de bains s'inspirant du ministère de la magie. Le chariot vous attend sur le quai 9 ¾, montez à bord du Poudlard Express! 65 euros la nuit. Réservation sur le site d'Airbnb.

L'appart normand d'Harry Potter

Ce logement situé dans un hôtel particulier de charme, à deux pas du centre-ville de Caen, vous offre une immersion complète dans l'univers d'Harry Potter. Les visiteurs sont séduits par le soin apporté à la décoration et par le souci du détail. Costumes, accessoires, jeux: tous les éléments sont réunis pour un séjour vraiment magique. Réservation sur le site d'Airbnb ou de Booking (partenaire The Corner *).

Quel budget pour la visite des studios Harry Potter à Londres? Les studios se situent à environ 1h30 de route de Londres. Vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens, mais le plus pratique est d'acheter un billet avec transport inclus en car. Plusieurs points de départ sont proposés dans le centre de la capitale. Le prix du billet d'entrée seul varie selon la date de votre visite. Sur le site officiel studiotour.warnerbros.fr , comptez entre 130,80 euros et 160,80 euros pour un adulte, et entre 499,20 euros et 619,20 euros pour le pack famille (2 adultes + 2 enfants). Que vous optiez pour le billet seul ou pour un billet avec transfert, vous bénéficierez de tarifs plus avantageux sur des plateformes partenaires comme getyourguide.com , ceetiz.fr ou visitbritainshop.com . Les premiers prix pour un billet avec navette depuis Londres se situent aux alentours de 120 euros .

