525 euros de plus pour une famille de quatre personnes : les factures de gaz risquent de flamber cette année

Le prix du gaz pourrait flamber dans les semaines à venir. (illustration) (Magnascan / Pixabay)

Le conflit au Moyen-Orient va continuer de peser sur le budget des ménages français. Après la hausse des prix à la pompe, c’est désormais le cours du gaz qui s’envole : il a bondi ce jeudi 19 mars, après des attaques iraniennes sur des installations gazières au Qatar. L'impact sur les factures des particuliers devrait se faire sentir dès le mois de mai, indique Ouest-France .

Pour l’heure, les prix restent stables et devraient le rester tout au long du mois d’avril. Mais la situation va évoluer rapidement : en mai, le prix repère du kilowattheure devrait augmenter de 5 à 10 %, a indiqué le gouvernement. Une hausse qui concernera la majorité des foyers chauffés au gaz : sur les 10,3 millions d’abonnés, 60 % ont un contrat indexé sur ce prix repère, précisent nos confrères.

Une hausse de 525 euros par an pour une famille

Et la facture pourrait encore s’alourdir. Après les attaques au Qatar, le prix du gaz a grimpé de 35 % à l’ouverture des marchés, dépassant les 70 €/MWh. Si cette tendance reste stable, les conséquences pourraient être importantes : Hello Watt, évoque une hausse pouvant atteindre 50 %, soit un surcoût d’environ 525 euros par an pour une famille de quatre personnes consommant 10 000 kWh. « On estime que la facture pourrait augmenter en 2026 de l’ordre de 300 à 600 € par an pour une maison individuelle chauffée au gaz, et de 150 à 250 € pour un appartement » , abonde Hugo Larricq, directeur général de Mon Courtier Énergie.

Pour limiter l’impact, une solution existe : « sécuriser son prix du gaz avec une offre à prix fixe, avant que les fournisseurs soient contraints d’augmenter leurs prix » , conseille Maxime Detony, directeur de l’activité énergie chez Hello Watt. Et il faut agir vite : ces offres tendent à disparaître lorsque les prix deviennent trop volatils, car elles représentent un risque pour les fournisseurs.