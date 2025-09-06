5 sites pour trouver des aliments bio pas chers

Des sites proposent des produits bio moins chers qu’en magasin, avec des réductions jusqu’à 50%. ( crédit photo : Getty Images )

Avec des sites comme La Fourche ou encore Willy anti-gaspi, les amateurs d'aliments bio peuvent faire des économies et profiter d'une alimentation saine. Découvrez ces 5 sites pour acheter du bio pas cher.

La Fourche: le bio 50% moins cher

C'est la référence pour consommer bio et pas cher. Dès la page d'accueil de son site Internet, La Fourche promet jusqu'à 400 euros d'économies en moyenne par an sur plus de 4.000 produits bio du quotidien. Fruits, légumes, boissons, hygiène, produits de santé… tous les rayons figurent sur le site. Autre avantage, pour encore plus d'économies, il est possible d'acheter en ligne directement ses produits en vrac ou en grande quantité. Pour acheter sur le site, il faut souscrire à un abonnement annuel. Cette adhésion permet à l'entreprise de réduire considérablement ses prix, jusqu'à 50% moins chers que dans les magasins spécialisés et 15% moins élevés que le bio de grande surface. Les 30 jours d'essai sont gratuits et annulables à tout moment, puis l'abonnement coûte 59,90 euros par an, soit 5 euros par mois. La Fourche s'engage également à offrir l'adhésion aux foyers les plus modestes. Parmi les personnes éligibles à cette formule, on retrouve, entre autres , les étudiants, les personnes recevant une allocation pour les adultes handicapés ou le RSA et les ménages dont le quotient familial CAF est inférieur à 800 euros depuis au moins 2 mois.

Kazidomi: le magasin bio pas cher en ligne

Dans le même esprit, Kazidomi propose aussi des baisses de prix sur plusieurs références bio pouvant atteindre jusqu'à 50%. Autre avantage: il est possible de trouver des produits en lien avec des régimes alimentaires précis, comme le régime keto . Le site repose également sur une formule d'abonnement pour proposer des promotions exceptionnelles. L'abonnement annuel coûte 59 euros , soit 4,92 euros par mois. Il est valable un an et renouvelé chaque année automatiquement, mais reste annulable à tout moment. Le site promet jusqu'à 300 euros d'économie sur ses courses bio par an et rembourse la différence à ses adhérents en fin d'année si l'abonnement n'est pas rentabilisé. Précision: ce remboursement ne peut prendre effet qu'après un an d'abonnement et prend la forme de bons d'achat. Il est possible de commander sur Kazidomi sans être membre, mais dans ce cas, les consommateurs n'accèdent pas aux prix remisés.

Willy anti-gaspi: du bio de second choix

Des produits bio à moins de 2 euros : c'est l'une des promesses tenues par Willy anti-gaspi . Le site permet, lui aussi, de profiter de milliers de produits bio pas chers. Pour ce faire, Willy anti-gaspi joue sur la constitution de paniers de produits dont la date de péremption est proche. Les produits peuvent aussi avoir des problèmes d'emballage ou être en surstock. Le site propose également des produits secs dont la date d'expiration est purement indicative. Les aliments restent consommables. Ainsi, un panier antigaspi composé, entre autres , de 800g de pulpe de tomates, 300g de pâte à tartiner, d'une vinaigrette, de café, de muesli, de nouilles et de gâteaux sera proposé à la vente à 25 euros contre 50 euros en temps normal. La réduction appliquée par l'entreprise se fait, la plupart du temps, par rapport au prix moyen constaté chez les différents distributeurs existants, en ligne ou en magasin.

Les paniers bio Too Good to Go

La célèbre application antigaspi Too Good To Go a récemment signé un partenariat avec les magasins Bio-Planet pour proposer des paniers bio antigaspi. Sur la première année du partenariat, près de 20.696 paniers ont été sauvés dans l'ensemble des magasins Bio-Planet. Il est également possible de récupérer les invendus d'autres grandes enseignes bio depuis l'application, telles que Naturalia ou La Vie Claire.

Les paniers des producteurs de fruits et légumes de saison

Le réseau Amap , Drive fermier , La Ruche qui dit oui ou encore Le Campanier ... les paniers de producteurs sont l'occasion parfaite pour trouver des fruits et légumes bio à prix réduit. Comptez environ 15 euros sur ces sites pour un panier bio de 7kg. Les produits sont généralement commandés à la semaine et se composent de fruits et légumes de saison. Pour de la viande, vous pouvez passer par le site Fermedubio ou Nature Viande . Quant au poisson, le site Poiscaille propose des paniers un peu partout en France.

La Suisse, championne du monde de la consommation bio La Suisse est la championne de la consommation bio selon une étude comparée publiée en 2024 par l'Agence Bio, un groupement d'intérêt public chargé de promouvoir l'agriculture biologique. En 2022, 54% des ménages suisses ont acheté des produits bio plusieurs fois par semaine. Le pays occupe également la première place mondiale en matière de consommation de produits bio. L'Europe représente d'ailleurs à elle seule 40,9% de la consommation mondiale de bio.

