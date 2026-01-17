5 plantes aromatiques et légumes à planter cet hiver

Les plantes aromatiques et certains légumes résistent bien au froid. ( crédit photo : Getty Images )

L'hiver est parfois la saison idéale pour se mettre à jardiner. À condition de planter des espèces résistant au froid. Du thym à la sarriette en passant par les épinards, nous partageons avec vous notre top 5.

Le thym résiste bien au froid

Le secret de la culture d'aromates en hiver, depuis son balcon ou une jardinière improvisée, est de miser sur un bon substrat et d'exposer votre plante à la lumière. En matière d'aromates, le thym est l'une des meilleures options. Il peut résister à des températures atteignant les -20 degrés. Privilégiez le Thymus vulgaris hyemalis , également appelé thym d'hiver. On le reconnaît à son feuillage plus vert et plus large que les autres variétés. Sa culture se fait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'idéal est de placer les semis dans un grand pot d'une trentaine de centimètres de diamètre pour laisser les plantes pousser librement. Le thym ne nécessite ni un arrosage important, ni un procédé de fertilisation. Vous pourrez en profiter en moins d'un mois. Le godet de thym citron est à 5,80 euros chez Truffaut (partenaire The Corner *).

La ciboulette dans toutes ses variétés

Cette plante présente un indéniable avantage: tous les types de ciboulette poussent très bien en hiver. Vous pourrez choisir entre la ciboulette classique ( Allium schoenoprasum ), la ciboulette chinoise ( Allium tuberosum ) ou la ciboule (Allium fistulosum ). Une fois ses tiges à déguster sorties de terre, vous pourrez en consommer toute l'année. Là encore, l'idéal est de cultiver la plante dans un pot à part, assez large pour lui permettre de pousser sans contrainte. Si cette dernière nécessite de la lumière, l'exposition directe au soleil n'est pas recommandée. La levée se fait dès 15 jours. Vous pouvez opter pour un sachet de graines à 6,57 euros chez Truffaut ou pour un plateau de 7 aromates à cultiver à 34,95 euros chez Nature & Découvertes (partenaire The Corner *).

De la sarriette pour vos sauces

La sarriette des montagnes ( Satureja montana ) est une plante aromatique appréciant particulièrement la lumière et la chaleur. La culture de cette dernière en intérieur, durant les longues soirées d'hiver avec un peu de chauffage, peut ajouter du piquant à vos sauces au retour des beaux jours. Préférez les pots d'une vingtaine de centimètres de profondeur pour votre sarriette. Comme le thym, elle nécessite peu d'arrosage en hiver et aucune fertilisation. Un substrat léger suffira à son développement en moins d'un mois. Le godet est à 4,69 euros chez Truffaut.

Les graines germées toute l'année

Si vous ne possédez pas de balcon, pourquoi ne pas opter pour la culture des graines germées en hiver? Ces jeunes pousses germent en seulement 3 à 5 jours et apportent de nombreux nutriments. Pour en obtenir, il suffit de déposer 2 cuillères à soupe de graines à germer dans un grand bocal ou un germoir et de fermer à l'aide d'un couvercle percé. En rinçant les graines à l'eau claire deux fois par jour, on observe très vite les premières pousses de salade grandir. Vous trouverez un lot à 4,99 euros sur Amazon.

Des épinards pour l'hiver

Côté légumes, vous pouvez aussi opter pour les épinards. Les semis se plantent de la fin de l'été jusqu'au mois de septembre pour une récolte courant jusqu'au mois d'avril. Attention, il vous faudra prévoir une grande jardinière si vous souhaitez en faire pousser sur votre balcon. Le mieux est de la fabriquer vous-même à l'aide d'une palette récupérée sur le marché ou d'une cagette. Privilégiez les épinards géants d'hiver pour une pousse rapide (environ 2 mois). Cela nécessite peu d'entretien. Le sachet est vendu 3,90 euros chez Truffaut.

Les bienfaits du romarin C'est la plante santé aromatique par excellence. Le romarin est connu pour ses multiples bienfaits sur l'organisme. Il possède des propriétés anti-inflammatoires, antifongiques et antibactériennes. Ces principes actifs permettent à cette plante de protéger les cellules du foie, de stimuler la production de bile, de protéger le système digestif ou encore de traiter les douleurs articulaires et musculaires. Il peut soulager les symptômes des infections respiratoires, comme la bronchite et le rhume, grâce à ses propriétés expectorantes et antimicrobiennes. Il améliore la circulation sanguine. Pour profiter de ses vertus, mieux vaut le consommer en infusion, sous la forme de tisane ou encore à travers des huiles essentielles de romarin. Le lot de 4 pots de 14cm est à 21 euros chez Truffaut.

