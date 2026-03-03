 Aller au contenu principal
Grand Frais lance son programme de fidélité : voici les avantages auxquels vous aurez droit
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/03/2026 à 14:34
Temps de lecture: 1 min

Le programme de fidélité va reposer sur un mécanisme de récompense. (ElasticComputeFarm / Pixabay)

Le programme de fidélité va reposer sur un mécanisme de récompense. (ElasticComputeFarm / Pixabay)

L’enseigne Grand Frais s’apprête à lancer un programme de fidélité 100% digital, accessible uniquement sur application. Il va miser sur la régularité des achats en offrant des produits et en proposant des promotions exclusives.

La chaîne Grand Frais (magasins Grand Frais et Fresh) s’apprête à lancer son programme de fidélité, qui va reposer sur la fréquence d’achat. Vous n'aurez pas à sortir de carte de votre portefeuille, annonce le spécialiste Olivier Dauvers sur son blog . La chaîne de magasins a fait le choix de la digitalisation avec un programme de fidélité entièrement accessible via l'application.

Le programme de fidélité va reposer sur un mécanisme de récompense. L’objectif est de transformer le client occasionnel en habitué grâce à des paliers de bonification. Un premier cadeau est offert dès le deuxième passage en caisse, permettant de valider l’adhésion. Ensuite, c’est la régularité qui prime. Un produit est offert tous les cinq achats d’au moins 10 euros. Il peut s’agir d’œufs, de mandarines ou de crevettes, souligne Olivier Dauvers.

Des promotions uniquement pour les membres

En dehors de ces produits offerts sous certaines conditions, le programme mise également sur deux autres services. Certains prix en magasin seront uniquement réservés aux membres du club fidélité, qui pourront profiter de remises immédiates en rayon sur le prix du kilo de bananes, par exemple. L’application intégrera également un catalogue de 500 recettes avec une fonction « liste de courses » intégrée.

L’apparition de ce programme de fidélité s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue, précise RMC Conso . Grand Frais est la troisième enseigne préférée des Français en 2024, selon le cabinet OC&C, et avec 320 magasins en France, elle a plus que doublé ce nombre en dix ans. Toutefois, avec 1,6 % de parts de marché globales, le groupe est encore loin de Leclerc (20,3 %) ou Carrefour (18,8 %). Mais sur les seuls fruits et légumes, sa part de marché est comparable à celle de Carrefour et d’Auchan.

© Boursorama avec Newsgene
L'offre BoursoBank