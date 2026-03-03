 Aller au contenu principal
Conflit au Moyen-Orient : comment être remboursé en cas de vol annulé ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/03/2026 à 12:24
Temps de lecture: 2 min

L’assistance pour les vols comprend la prise en charge des repas, de l’hébergement, des transferts entre l’aéroport et l’hôtel, sans plafond légal strict. (ArminEP / Pixabay)

Le conflit au Moyen-Orient impacte fortement le transport aérien. En cas d'annulation de vols, les compagnies aériennes, les agences de voyages et les assurances sont soumises à des obligations légales d’assistance et de prise en charge.

Les frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran continuent de perturber fortement le trafic aérien mondial, laissant des milliers de passagers bloqués. Les espaces aériens d’Israël, de l’Iran, de l’Irak, de Bahreïn, du Qatar, de Doha et du Koweït sont fermés de façon totale ou partielle, indique Ouest-France . Plusieurs compagnies, dont Air France, ont suspendu leurs vols vers Tel-Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu’au 5 mars inclus.

Lorsqu’une annulation est due à un conflit armé ou à une fermeture d’espace aérien, il s’agit d’une « circonstance extraordinaire » . Dans ce cas, explique RTL , l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen, qui se situe entre 250 et 600 euros selon la distance, n’est pas due. En revanche, l’obligation d’assistance demeure.

Remboursement ou réacheminement

Pour un vol au départ de l’Union européenne ou opéré par une compagnie européenne, le règlement (CE) n°261/2004 impose au transporteur de proposer soit un remboursement intégral, soit un réacheminement vers la destination finale dans les meilleurs délais. Pour en bénéficier, il est déconseillé d’annuler soi-même son billet. En effet, si le passager demande un remboursement, la compagnie peut considérer le contrat comme clos, laissant au voyageur le soin d’organiser son retour.

L’assistance pour les vols comprend la prise en charge des repas, de l’hébergement, des transferts entre l’aéroport et l’hôtel, sans plafond légal strict. Il est essentiel de conserver toutes les factures pour obtenir un remboursement. En revanche, si le vol est opéré par une compagnie non européenne hors UE, la Convention de Montréal s’applique, avec des obligations d’assistance plus limitées.

Des consignes de sécurité

En cas de voyage à forfait comprenant le vol et l’hôtel, l’organisateur doit assurer une assistance renforcée, notamment pour les premières nuits quand le retour est impossible. Certaines assurances comportant une garantie spécifique peuvent aussi couvrir certains frais supplémentaires, à condition de déclarer rapidement le sinistre.

En cas de litige, une médiation préalable auprès du Médiateur tourisme et voyage est désormais obligatoire avant toute action en justice. Enfin, les autorités recommandent de ne pas se rendre dans un aéroport fermé, de suivre les consignes officielles et de s’inscrire sur le dispositif Fil d’Ariane du ministère des Affaires étrangères afin d’être informé en cas de crise ou d’opération de rapatriement.

